धान खरीद की तैयारी में जुटी झारखंड सरकारः मंडी मजदूर ठेकेदार नियुक्ति पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
झारखंड सरकार धान खरीद को लेकर मंडी मजदूर ठेकेदार नियुक्ति पर राशि खर्च करेगी. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 17, 2026 at 10:44 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार इस बार किसानों से 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू करने की तैयारी में है. किसानों को केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने जा रही है. इस तरह से सामान्य धान की कीमत 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान की कीमत 2570 रुपये प्रति क्विंटल होगी.
धान खरीद केंद्रों से राइस मिलों और गोदामों तक धान व तैयार चावल की ढुलाई के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था संभालने के लिए राज्य के 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति करने का झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने निर्णय लिया है.
इसके लिए जेएसएफसी ने ई-टेंडर जारी किया है.इस पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ठेकेदारों को धान खरीद केंद्रों (पैक्स/लैंप्स) से चिह्नित राइस मिलों तक धान पहुंचाने और मिलों से तैयार चावल को निगम के गोदामों तक भेजने के दौरान मजदूर उपलब्ध कराने होंगे.
जेएसएफसी द्वारा चयनित ठेकेदारों के साथ छह माह के लिए अनुबंध किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि तीन माह तक बढ़ायी जा सकती है. चयनित एजेंसियों को पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के साथ श्रम कानूनों का पालन करना होगा. जिसके तहत मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जुड़े प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा. इन सारे प्रावधान का पालन नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान टेंडर में किया गया है.
40 लाख क्विंटल धान खरीदने का है लक्ष्य
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में 40 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है. जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होनी जो मार्च 2027 तक चलेगी. हालांकि इसपर कैबिनेट की मंजूरी मिलना बांकी है उम्मीद की जा रही है कि 18 नवंबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इसपर सहमति मिल जाए. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने झारखंड राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी बनाया है. जेएसएफसी धान खरीद और किसानों को बोनस भुगतान के लिए 1000 करोड़ का बैंक ऋण लेने की तैयारी में है.
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