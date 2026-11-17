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धान खरीद की तैयारी में जुटी झारखंड सरकारः मंडी मजदूर ठेकेदार नियुक्ति पर करीब 30.57 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

जेएसएफसी भवन (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड सरकार इस बार किसानों से 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू करने की तैयारी में है. किसानों को केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने जा रही है. इस तरह से सामान्य धान की कीमत 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान की कीमत 2570 रुपये प्रति क्विंटल होगी.

धान खरीद केंद्रों से राइस मिलों और गोदामों तक धान व तैयार चावल की ढुलाई के दौरान लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था संभालने के लिए राज्य के 24 जिलों में मंडी मजदूर ठेकेदारों की नियुक्ति करने का झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने निर्णय लिया है.