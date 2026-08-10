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उत्तराखंड में खनन से जड़ी-बूटी और कार्बन क्रेडिट तक, सरकार तलाशेगी कमाई के नए रास्ते

देहरादून: प्रदेश के लिए राजस्व हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इस क्षेत्र में सरकार नए रास्तों को तलाशने में अब तक कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई है. यही कारण है कि कई बार बजट की कमी विभिन्न बड़ी योजनाओं के लिए भी परेशानी बनती रही है. ऐसे में अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने तमाम अधिकारियों को राजस्व के नए रास्ते तलाशने पर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं.

बता दें कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए राजस्व बढ़ाना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच विकास की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इनके मुकाबले सरकार के पास राजस्व जुटाने के सीमित स्रोत हैं. यही वजह है कि कई बार बजट की कमी बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी चुनौती बनती रही है.

अब सरकार एक बार फिर राजस्व बढ़ाने के लिए पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर नए विकल्पों और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं पर फोकस करने की तैयारी में है. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विभिन्न विभागों से लक्ष्य के सापेक्ष अर्जित राजस्व की जानकारी ली है और राजस्व बढ़ाने के नए प्रयासों और नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की.

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिए कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए आय के नए स्रोत तलाशने होंगे. इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ विभागों के बीच बेहतर समन्वय और डेटा साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

दरअसल, उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों का दायरा लगातार बढ़ा है. सड़क, बिजली, पेयजल, पर्यटन, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में सरकार की ओर से बड़े स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है.

वहीं, राज्य की अपनी आय के सीमित स्रोत होने के कारण सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने की चुनौती लगातार बनी रहती है. ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि मौजूदा राजस्व स्रोतों को मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे नए क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएं, जिनसे आने वाले समय में राज्य को अतिरिक्त आय हासिल हो सके.

SGST में AI से टैक्स चोरी रोकने की तैयारी: राजस्व बढ़ाने की इस कवायद में राज्य सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद SGST यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर से है. मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि SGST में अभी काफी पोटेंशियल मौजूद है.

उन्होंने राज्य कर विभाग को टैक्स चोरी रोकने के लिए AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अगले चार से पांच महीनों में AI बेस्ड मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है.

इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर टैक्स चोरी या कर अपवंचना की संभावित गतिविधियों को चिह्नित करना होगा. यानी विभाग केवल परंपरागत जांच व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय तकनीक और डेटा एनालिसिस के जरिए राजस्व में होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश करेगा.