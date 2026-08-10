उत्तराखंड में खनन से जड़ी-बूटी और कार्बन क्रेडिट तक, सरकार तलाशेगी कमाई के नए रास्ते
उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने पर जोर, AI से रुकेगी टैक्स चोरी, 4-5 महीने में तैयार होगा नया मैकेनिज्म, विभागों का डेटा होगा इंटीग्रेट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 5:57 PM IST
देहरादून: प्रदेश के लिए राजस्व हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इस क्षेत्र में सरकार नए रास्तों को तलाशने में अब तक कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई है. यही कारण है कि कई बार बजट की कमी विभिन्न बड़ी योजनाओं के लिए भी परेशानी बनती रही है. ऐसे में अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने तमाम अधिकारियों को राजस्व के नए रास्ते तलाशने पर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं.
बता दें कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए राजस्व बढ़ाना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच विकास की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इनके मुकाबले सरकार के पास राजस्व जुटाने के सीमित स्रोत हैं. यही वजह है कि कई बार बजट की कमी बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी चुनौती बनती रही है.
अब सरकार एक बार फिर राजस्व बढ़ाने के लिए पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर नए विकल्पों और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं पर फोकस करने की तैयारी में है. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विभिन्न विभागों से लक्ष्य के सापेक्ष अर्जित राजस्व की जानकारी ली है और राजस्व बढ़ाने के नए प्रयासों और नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की.
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिए कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए आय के नए स्रोत तलाशने होंगे. इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ विभागों के बीच बेहतर समन्वय और डेटा साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.
दरअसल, उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों का दायरा लगातार बढ़ा है. सड़क, बिजली, पेयजल, पर्यटन, शहरी विकास और अन्य क्षेत्रों में सरकार की ओर से बड़े स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है.
वहीं, राज्य की अपनी आय के सीमित स्रोत होने के कारण सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने की चुनौती लगातार बनी रहती है. ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि मौजूदा राजस्व स्रोतों को मजबूत करने के साथ-साथ ऐसे नए क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएं, जिनसे आने वाले समय में राज्य को अतिरिक्त आय हासिल हो सके.
SGST में AI से टैक्स चोरी रोकने की तैयारी: राजस्व बढ़ाने की इस कवायद में राज्य सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद SGST यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर से है. मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि SGST में अभी काफी पोटेंशियल मौजूद है.
उन्होंने राज्य कर विभाग को टैक्स चोरी रोकने के लिए AI आधारित जांच व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए अगले चार से पांच महीनों में AI बेस्ड मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है.
इस व्यवस्था का उद्देश्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर टैक्स चोरी या कर अपवंचना की संभावित गतिविधियों को चिह्नित करना होगा. यानी विभाग केवल परंपरागत जांच व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय तकनीक और डेटा एनालिसिस के जरिए राजस्व में होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश करेगा.
वहीं, मुख्य सचिव ने कर से जुड़े सभी विभागों के डेटा का इंटीग्रेशन किए जाने पर भी जोर दिया. इससे अलग-अलग विभागों में उपलब्ध जानकारी को एक साथ लाकर राजस्व से जुड़ी गतिविधियों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी. सरकार का मानना है कि विभागीय डेटा के बेहतर इस्तेमाल से टैक्स चोरी रोकने और राजस्व संग्रह बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने लक्ष्य के सापेक्ष अर्जित राजस्व की जानकारी ली एवं राजस्व वृद्धि के नवीन प्रयास एवं नवाचारों पर अधिकारियों से चर्चा की।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 10, 2026
उन्होंने SGST विभाग को टैक्स चोरी को… pic.twitter.com/f5HtJAkVl0
ANPR कैमरों से खनन और टैक्स चोरी पर नजर: राजस्व बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग में लगे ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों के प्रभावी इस्तेमाल पर भी मुख्य सचिव ने जोर दिया. उन्होंने इन कैमरों को खनन विभाग, वन विभाग और राज्य कर विभाग के साथ इंटीग्रेट करने की बात कही है. इसका इस्तेमाल खास तौर पर खनन और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी में किया जा सकता है.
वाहनों की आवाजाही से संबंधित उपलब्ध जानकारी को दूसरे विभागों के डेटा से जोड़ने पर खनन सामग्री के परिवहन और उससे जुड़े राजस्व की निगरानी को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा. इससे अवैध खनन या राजस्व से जुड़ी अनियमितताओं पर भी नजर रखने में मदद मिल सकती है.
खनन से राजस्व बढ़ाने पर भी जोर: खनन क्षेत्र को भी राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर देखा गया है. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने वन और गैर वन क्षेत्रों में नए खनन लॉट चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिला प्रशासन का सहयोग लेने को भी कहा गया है.
साथ ही जिन खनन और प्रकाष्ठ लॉट्स पर वन निगम काम नहीं कर पा रहा है, उन पर वन विभाग को अपने स्तर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य ऐसे संसाधनों को लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से रोकना और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.
जड़ी-बूटी और कार्बन क्रेडिट से भी उम्मीद: उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा को देखते हुए सरकार अब राजस्व के गैर पारंपरिक स्रोतों पर भी नजर डाल रही है. मुख्य सचिव ने राज्य में जड़ी-बूटी के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं. जड़ी-बूटियों से संभावित आय कितनी हो सकती है, इसके लिए बाकायदा अध्ययन किए जाने की बात कही गई है.
इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट और नए इको टूरिज्म स्थलों के विकास को भी आय के नए स्रोत के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तराखंड जैसे वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य में इन क्षेत्रों को भविष्य की आय के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
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