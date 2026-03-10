ETV Bharat / state

उत्कृष्ट काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित करेगी सरकार, मांगे ऑनलाइन आवेदन

जयपुर : गुड गवर्नेंस के लिए ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी व कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ समय पर काम को अंजाम दें. इसके लिए राज्य सरकार ने अधिकारी व कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर सम्मानित करने का फैसला लिया है. राज्य सरकार 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के मौके पर उत्कृष्ट काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने विभागवार सभी अधिकारी-कर्मचारियों से कामकाज के आधार पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.

मिलेगा मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड : प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भी दिए हैं कि वो अपने-अपने अधिकारी- कर्मचारी जिन्होंने समयबद्ध और पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार की योजनाओं और कामों को प्रमुखता के आधार पर किया है, उन अधिकारी-कर्मचारी का रिकॉर्ड उनके ऑनलाइन आवेदन के साथ भेजा जाए. प्रशासनिक सुधार विभाग के एसीएस दिनेश कुमार की ओर से इस मामले में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं. उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा. इसके लिए सभी विभाग अपने अधिकारियों की परफॉर्मेंस के साथ ऑनलाइन आवेदन भेजें.

स्क्रीनिंग कमेटी करेगी नाम शॉर्ट लिस्ट : वहीं अवार्ड के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 11 मार्च से 17 मार्च तक परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद 17 मार्च को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी. इसके बाद इन अधिकारी कर्मचारियों को अवार्ड के लिए सूचना दी जाएगी. यह कार्यक्रम एचसीएम रीपा जयपुर में किया जाएगा.