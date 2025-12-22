ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में पूल व शेयर बसें व टैक्सी चलाने पर कंपनियों से बातचीत करेगी सरकार, नहीं माफ होगा पीयूसी चालान

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कुछ निर्णायक कदम उठाए हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारियों के साथ मीटिंग करती हुई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिकारियों के साथ मीटिंग करती हुई (दिल्ली सीएमओ X अकाउंट से)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कुछ निर्णायक कदम उठाए हैं. सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी. इसी कड़ी में आज दिल्ली सचिवालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए गए. इनमें पीयूसी चालान को माफ न करना, दिल्ली एनसीआर में पूल व शेयर ई-बसें चलाना शामिल है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और इन निर्णयों को तत्काल प्रभाव से जमीन पर उतारने का आदेश दिया है.

प्रदूषण कम करने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए दिल्ली सरकार शीघ्र ही ओला और ऊबर जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ संवाद करेगी. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पूल व शेयर के रूप में 'प्रदूषण रहित सवारी बसें व टैक्सी' चलाने की संभावनाओं को तलाशना है. यदि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त बसें संचालित करती हैं, तो इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा.

प्रदूषण चालान में नहीं मिलेगी कोई रियायत: इस बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित पर्यावरण, परिवहन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने सबसे कड़ा रुख उन वाहनों के प्रति अपनाया जो बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) के सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं. वर्तमान में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपये के भारी जुर्माने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि अक्सर वाहन मालिक लोक अदालत का सहारा लेकर इस जुर्माने को बहुत कम करवा लेते हैं, जिससे दंड का भय समाप्त हो जाता है और लोग अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति गंभीर नहीं होते. मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि इसके लिए सरकार को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े, तो पीछे नहीं हटा जाएगा.

ई-रिक्शा के लिए आएगी नई गाइडलाइन: दिल्ली की सड़कों पर अनियंत्रित ई-रिक्शा यातायात जाम का एक बड़ा कारण बनते हैं. जाम के कारण वाहनों का ईंधन अधिक जलता है, जो सीधे तौर पर प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होता है. इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार जल्द ही नई 'ई-रिक्शा गाइडलाइन' जारी करेगी. इन नियमों के माध्यम से ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और उनके रूटों को व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि यातायात बाधित न हो और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे.

डीटीसी की बसों के रूटों को युक्तिसंगत करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री के अनुसार डीटीसी की पहुंच दिल्ली के हर क्षेत्र और हर गली तक होनी चाहिए. रूटों के वैज्ञानिक व युंक्तिसंगत करने से आखिरी मंजिल तक कनेक्टिविटी सुधरेगी, जिससे लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक बस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CM MEETING ON POLLUTION
OPERATING POOL AND SHARED BUSES
DELHI GOVERNMENT ON POLLUTION
POLLUTION IN DELHI NCR
POOL SHARED BUSES TAXIS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.