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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगा लाखों का इनाम

हिमाचल में सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगा लाखों का इनाम ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब जो पंचायतें सर्वसम्मति यानी बिना मुकाबले चुनी जाएंगी, उन्हें सरकार की ओर से लाखों रुपये का इनाम दिया जाएगा. इस फैसले का मकसद गांवों में आपसी विवाद कम करना और विकास को तेजी देना है. क्या है सर्वसम्मति से चुनाव? सर्वसम्मति से चुनाव का मतलब है कि किसी भी पद के लिए कोई मुकाबला नहीं होता. यानी सभी उम्मीदवार आपसी सहमति से तय हो जाते हैं और वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इसे निर्विरोध चुनाव भी कहा जाता है. इसमें गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि किसे जिम्मेदारी दी जाए. कैसे होती है प्रक्रिया? इस प्रक्रिया में पंचायत के सभी पदों के लिए उम्मीदवार पहले ही तय कर लिए जाते हैं. अगर नामांकन के बाद किसी पद पर एक ही उम्मीदवार बचता है और कोई दूसरा उम्मीदवार सामने नहीं आता, तो उसे निर्विरोध चुना हुआ माना जाता है. लेकिन अगर एक भी पद पर मुकाबला हो जाता है, तो पूरी पंचायत इस योजना के दायरे से बाहर हो जाती है. कितनी मिलेगी इनाम राशि?