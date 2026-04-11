हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगा लाखों का इनाम
सरकार ने अलग-अलग स्तर पर इनाम राशि तय की है. यह राशि सीधे संबंधित पंचायत या परिषद के खाते में भेजी जाती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब जो पंचायतें सर्वसम्मति यानी बिना मुकाबले चुनी जाएंगी, उन्हें सरकार की ओर से लाखों रुपये का इनाम दिया जाएगा. इस फैसले का मकसद गांवों में आपसी विवाद कम करना और विकास को तेजी देना है.
क्या है सर्वसम्मति से चुनाव?
सर्वसम्मति से चुनाव का मतलब है कि किसी भी पद के लिए कोई मुकाबला नहीं होता. यानी सभी उम्मीदवार आपसी सहमति से तय हो जाते हैं और वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. इसे निर्विरोध चुनाव भी कहा जाता है. इसमें गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि किसे जिम्मेदारी दी जाए.
कैसे होती है प्रक्रिया?
इस प्रक्रिया में पंचायत के सभी पदों के लिए उम्मीदवार पहले ही तय कर लिए जाते हैं. अगर नामांकन के बाद किसी पद पर एक ही उम्मीदवार बचता है और कोई दूसरा उम्मीदवार सामने नहीं आता, तो उसे निर्विरोध चुना हुआ माना जाता है. लेकिन अगर एक भी पद पर मुकाबला हो जाता है, तो पूरी पंचायत इस योजना के दायरे से बाहर हो जाती है.
कितनी मिलेगी इनाम राशि?
सरकार ने अलग-अलग स्तर पर इनाम राशि तय की है:
- ग्राम पंचायत: 10 लाख रुपये
- पंचायत समिति (BDC): 5 लाख रुपये
- जिला परिषद: 15 लाख रुपये
यह राशि सीधे संबंधित पंचायत या परिषद के खाते में भेजी जाएगी और इसे विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा.
सरकार क्यों दे रही है इनाम?
सरकार का मानना है कि चुनाव के दौरान अक्सर गांवों में आपसी रंजिश, गुटबाजी और विवाद बढ़ जाते हैं. सर्वसम्मति से चुनाव होने पर ये समस्याएं कम होंगी और गांव में शांति बनी रहेगी. साथ ही चुनाव पर होने वाला खर्च भी बचेगा और पंचायतें सीधे विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेंगी. इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग गांव में सड़क, पानी, स्वच्छता और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा. इससे पंचायतों को ‘आदर्श पंचायत’ बनाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर विकास की गति तेज होगी.
सरकार की यह पहल पंचायत स्तर पर नई सोच को बढ़ावा देने की कोशिश है, जहां आपसी सहमति से नेतृत्व चुना जाए और पूरा फोकस विकास पर हो. अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में कितनी पंचायतें इस मॉडल को अपनाती हैं.
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