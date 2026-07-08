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अब आसान होगी भविष्य की राह: सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम', जानिए छात्र कैसे उठा सकते हैं लाभ

सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम' ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों को भविष्य की सही राह दिखाने के लिए सेवायोजन विभाग अब करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है. इस अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों से लेकर तकनीकी संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को करियर के सही विकल्प चुनने में मदद की जाएगी. इसी क्रम में मेरठ में भी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय छात्र बिना किसी असमंजस के आसानी से अपना लक्ष्य तय कर सकें. सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम' (Video Credit; ETV Bharat) करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को लेकर सेवायोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (मेरठ) के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने कहा कि स्कूल-कॉलेज खुल चुके हैं, ऐसे में अब करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाना है, जो जुलाई से अक्टूबर माह तक लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अलग-अलग स्थानों पर 100 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स शामिल हों. छात्र वहां जान पाएंगे कि 12th के बाद वह क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और उन्हें क्या प्रयास करना चाहिए. इसके साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण, करियर और रोजगार की भी जानकारी दी जाएगी. इन प्रोग्राम के जरिए युवा अपने भविष्य को लेकर मन में चल रहे सवालों का सही जवाब पा सकेंगे, जिससे उन्हें अपना लक्ष्य चुनने में आसानी होगी. फिर आगे बढ़ने के लिए उन्हें उनकी रुचि के अनुसार विशेषज्ञ गाइड करेंगे. सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम (Photo Credit; ETV Bharat)