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अब आसान होगी भविष्य की राह: सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम', जानिए छात्र कैसे उठा सकते हैं लाभ

करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जुलाई से अक्टूबर माह तक लगातार चलाए जाएंगे

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सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम' (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:58 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों को भविष्य की सही राह दिखाने के लिए सेवायोजन विभाग अब करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है. इस अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों से लेकर तकनीकी संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को करियर के सही विकल्प चुनने में मदद की जाएगी. इसी क्रम में मेरठ में भी करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय छात्र बिना किसी असमंजस के आसानी से अपना लक्ष्य तय कर सकें.

सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम' (Video Credit; ETV Bharat)

करियर काउंसलिंग प्रोग्राम को लेकर सेवायोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (मेरठ) के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने कहा कि स्कूल-कॉलेज खुल चुके हैं, ऐसे में अब करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाना है, जो जुलाई से अक्टूबर माह तक लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अलग-अलग स्थानों पर 100 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स शामिल हों. छात्र वहां जान पाएंगे कि 12th के बाद वह क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और उन्हें क्या प्रयास करना चाहिए. इसके साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण, करियर और रोजगार की भी जानकारी दी जाएगी. इन प्रोग्राम के जरिए युवा अपने भविष्य को लेकर मन में चल रहे सवालों का सही जवाब पा सकेंगे, जिससे उन्हें अपना लक्ष्य चुनने में आसानी होगी. फिर आगे बढ़ने के लिए उन्हें उनकी रुचि के अनुसार विशेषज्ञ गाइड करेंगे.

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सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ मंडल में होंगे 480 कार्यक्रम

सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि विभाग का प्रयास मेरठ मंडल के सभी जिलों में समान रूप से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित करने का है. यह पहल स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग दिखाएगी. मेरठ मंडल में अक्टूबर माह तक ऐसे 480 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए विभाग शिक्षण संस्थानों से संपर्क कर उनके अनुसार ही समय निर्धारित कर रहा है.

ग्रामीण अंचल पर भी फोकस

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को इस तरह से आयोजित करने की योजना है कि ग्रामीण अंचल से लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर की बेटियां भी इसमें शामिल हो सकें और अपने करियर को लेकर एक्सपर्ट्स से जानकारी प्राप्त कर सकें. शशिभूषण उपाध्याय ने कहा कि स्टूडेंटस इस बारे में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय या अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. वहां उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि उनके नजदीक में कहां पर यह कैंप लगने जा रहा है.

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सरकार चलाने जा रही 'करियर काउंसलिंग प्रोग्राम' (Photo Credit; ETV Bharat)

इस कैरियर परामर्श कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, अधिकारी और मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे, जहां छात्र अपनी रुचि के अनुसार संबंधित विशेषज्ञों से बात करके अपने सही करियर का चुनाव कर सकेंगे. हर जिले में लगभग चार हजार से ज्यादा युवाओं को कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें मोटिवेट और जागरूक करने का प्रयास है.

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