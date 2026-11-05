प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सरकार मनाएगी ‘दिल्ली की दिवाली’
दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6 नवंबर को शाम 6 बजे करेंगी.
Published : November 5, 2026 at 7:01 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस बीते दिनों प्रदर्शनों के चलते दुनियाभर में सुर्खियों में रहा था. अब यहां सरकार दिवाली मनाने जा रही है. ‘दिल्ली की दिवाली’ के अंतर्गत 6 और 7 नवंबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में भव्य दीपावली उत्सव का आयोजन किया जाएगा.
दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6 नवंबर को शाम 6 बजे करेंगी. शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होने वाला यह उत्सव दिल्लीवासियों के लिए सांस्कृतिक उल्लास, भक्ति और सामुदायिक सहभागिता का विशेष अवसर बनेगा.
दिल्ली में होगा भव्य दीपावली उत्सव कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बनेगा दीपावली उत्सव का केंद्र धरने प्रदर्शन से बाजार में आये नकारात्मक माहौल को ऊर्जा व उत्साह से भरने के लिए किया गया सेंट्रल पार्क का चयन "दिल्ली की दिवाली" में हर RWA और प्रमुख मार्केट एसोसिएशन को किया जा रहा हैं शामिल सभी बड़े बाजारों में उत्सव का आयोजन ड्रोन शो के द्वारा प्रभु राम के जीवन का चरित व भव्य आरती का आयोजन भी किया जायेगा जगमग चमकेगा दिल्ली का सेंट्रल पार्क मुख्यमंत्री @gupta_rekha जी करेंगी "दिल्ली की दिवाली" का उद्घाटन दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है आयोजन— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 4, 2026
दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ‘दिल्ली की दिवाली’ का उद्देश्य राजधानी में उत्सव की सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक एकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कनॉट प्लेस सहित दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर धरने-प्रदर्शनों के माध्यम से नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई. ऐसे माहौल में ऊर्जा और उत्साह का संचार करने तथा बाजारों में सकारात्मकता और रौनक बढ़ाने के उद्देश्य से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को इस आयोजन के केंद्र के रूप में चुना गया है.
कपिल मिश्रा के अनुसार,
दिल्ली सरकार सभी मार्केट एसोसिएशनों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर दीपावली उत्सव आयोजित कर रही है. दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में भी सरकार के सहयोग से उत्सव होंगे. उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली की दिवाली’ को जनभागीदारी का उत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की सभी आरडब्ल्यूए और प्रमुख मार्केट एसोसिएशन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि राजधानी के बाजारों में रौनक, व्यापारियों में उत्साह और नागरिकों में उत्सव की भावना को बढ़ावा मिले.
उन्होंने बताया कि ‘दिल्ली की दिवाली’ में ड्रोन शो के माध्यम से प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही गणेश-लक्ष्मी जी की महाआरती भी विशेष आकर्षण होगी. सेंट्रल पार्क दीपों की रोशनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्सवी माहौल से जगमगाएगा. 7 नवंबर को भजन क्लबिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें भक्ति और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा.
रंगोली, शूट 'एन शाइन और रील इट प्रतियोगिताओं से जुड़ेंगे दिल्लीवासी
दिल्ली की दिवाली को नागरिकों की रचनात्मकता और सहभागिता से जोड़ने के लिए तीन विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. इनमें आरडब्ल्यूए रंगोली, शूट 'एन शाइन और रील इट शामिल हैं. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिल्ली की आरडब्ल्यूए युवाओं, रचनात्मक प्रतिभाओं और नागरिकों को अपनी कला, विचारों एवं उत्सव की झलक साझा करने का अवसर मिलेगा.
रंगोली बनाओ, दिल्ली को दिखाओ!
आरडब्ल्यूए रंगोली प्रतियोगिता के अंतर्गत दिल्ली की आरडब्ल्यूए अपनी रंगोली कला और रचनात्मक सजावट के माध्यम से दिवाली की खुशियां, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता प्रदर्शित कर सकेंगी. इस प्रतियोगिता में गोल्डन दीया पुरस्कार के तहत 71,000, दो सिल्वर दीया पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 41,000, तीन ब्रॉन्ज दीया पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 21,000 तथा 25 विशेष पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 11,000 प्रदान किए जाएंगे.
शूट 'एन शाइन – शूट करो, शाइन करो!
इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभागी 45 सेकंड तक की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं. गोल्डन लेंस पुरस्कार के विजेता को 1,51,000, दो सिल्वर लेंस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 1,01,000 तथा तीन ब्रॉन्ज लेंस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 51,000 प्रदान किए जाएंगे.
रील इट – दिल्ली की दिवाली को तस्वीरों में सजाएं!
रील इट प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी मौलिक फोटो के जरिए दिल्ली की दिवाली, उत्सव की खूबसूरती और सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. इस प्रतियोगिता में गोल्डन फ्रेम पुरस्कार के तहत 1,01,000, दो सिल्वर फ्रेम पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 51,000 तथा तीन ब्रॉन्ज फ्रेम पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 21,000 प्रदान किए जाएंगे.
तीनों प्रतियोगिताओं के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्सव एवं सजावट, दिल्ली की विरासत, सामुदायिक एकता और सद्भावना के कार्य जैसे विषय सुझाए गए हैं. प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां 6 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जमा की जा सकती हैं. प्रतियोगिता संबंधी विस्तृत जानकारी दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @delhitourism_official पर उपलब्ध है.
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