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प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सरकार मनाएगी ‘दिल्ली की दिवाली’

सरकार मनाएगी ‘दिल्ली की दिवाली’ ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस बीते दिनों प्रदर्शनों के चलते दुनियाभर में सुर्खियों में रहा था. अब यहां सरकार दिवाली मनाने जा रही है. ‘दिल्ली की दिवाली’ के अंतर्गत 6 और 7 नवंबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में भव्य दीपावली उत्सव का आयोजन किया जाएगा.

दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6 नवंबर को शाम 6 बजे करेंगी. शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होने वाला यह उत्सव दिल्लीवासियों के लिए सांस्कृतिक उल्लास, भक्ति और सामुदायिक सहभागिता का विशेष अवसर बनेगा.