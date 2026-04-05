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"हरियाणा के किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार", रोहतक में बोले CM नायब सिंह सैनी-विपक्ष गुमराह कर रहा

हरियाणा के रोहतक पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसानों का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी, विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा.

Government will buy every grain from Haryana farmers said CM Nayab Singh Saini in Rohtak
"हरियाणा के किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 5, 2026 at 8:12 PM IST

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रोहतक : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को मंडियों में फसल खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में रबी की फसल का सीजन चल रहा है, गेहूं और सरसों की खरीद जारी है लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता, किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं. प्रदेश सरकार किसान का एक-एक दाना खरीदने का काम करेगी. अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. पिछले दिनों धान की फसल की खरीद में हुई गड़बड़ी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है.

रोहतक में विकास रैली : मुख्यमंत्री रविवार को रोहतक जिला के महम में विकास रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने 202 करोड़ 77 लाख रूपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जिनमें सिंचाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, नए स्कूल का निर्माण और टाउन पार्क के नवीनीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने महम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपने कोष से 10 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की. नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि पिछले साढ़े 11 वर्ष के दौरान महम विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक हजार 329 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के दस वर्ष के शासनकाल में इस क्षेत्र में 584 करोड़ रूपए खर्च किए गए थे. रैली में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा व राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी मौजूद रहे.

"हरियाणा के किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार" (Etv Bharat)

"बिना खर्ची-पर्ची के नौकरी दी" : रैली के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में काम किया है. विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में शामिल किए 217 संकल्पों में से 60 संकल्पों को पूरा कर लिया है और बाकी संकल्पों पर तेज गति से कार्य जारी है. पिछले साढ़े 11 वर्ष के दौरान प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी है.

"देशवासियों के साथ खड़े हैं पीएम मोदी": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विशेष तौर पर सराहना की. उन्होंने कहा कि देश पर जब भी कोई विपत्ति आई है, प्रधानमंत्री देशवासियों के साथ खड़े रहे हैं. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में भी जब पूरा विश्व प्रभावित है तो प्रधानमंत्री मोदी ने दूरगामी सोच का परिचय दिया है. भारतवासी भी प्रभावित हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने तेल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर राहत देने का काम किया है. लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. विपक्षी दल आपदा और बीमारी के अंदर भी राजनीति को ढूंढने में लगे हुए हैं. हरियाणा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेल और एलपीजी की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. गैस और तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं. उन्होंने बताया कि पीएनजी को हरियाणा के 13 लाख घरों में पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है.

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