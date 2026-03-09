ETV Bharat / state

खेजड़ी पर कानून लाएगी सरकार, प्रारूप तैयार करने के लिए सब कमेटी का गठन

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के अध्यक्षता में कमेटी का गठन, एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी कमेटी.

शासन सचिवालय जयपुर
शासन सचिवालय जयपुर (शासन सचिवालय जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए खेजड़ी के पेड़ों की हो रही कटाई के खिलाफ पिछले महीने बीकानेर सहित कई जिलों में हुए खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बाद अब सरकार इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है. हाल ही में विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी पर कानून बनाने की बात कही थी तो वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सदन से सड़क तक सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे.

अब राज्य सरकार ने खेजड़ी पर कानून लाने के संकेत दिए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद सरकार ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है. इसी को लेकर सोमवार को राज्य वृक्ष खेजड़ी पर कानून लाने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी गठन को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी किए हैं. समिति कानून के लिए एक माह में प्रारूप तैयार करेगी और उसे सरकार को सौंपेगी. उसके बाद सरकार इस मामले में कानून बनाएगी.

इसे भी पढ़ें: खेजड़ी बचाने की जंग में बड़ी जीत: बीकानेर में जारी महापड़ाव समाप्त, सरकार बनाएगी सख्त कानून

प्रारूप तैयार करने के लिए सब कमेटी का गठन
प्रारूप तैयार करने के लिए सब कमेटी का गठन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बनाई कमेटी : खेजड़ी संरक्षण अधिनियम का प्रस्ताव और प्रारूप तैयार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है. कमेटी में मंत्री हेमंत मीना, संजय शर्मा को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा विधि और संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील कुणाल बिश्नोई को कमेटी में शामिल किया गया है. इसके अलावा राजस्व विभाग को कमेटी का प्रशासनिक विभाग नियुक्त किया गया है.

दूसरे राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करेगी कमेटी : समिति अलग-अलग राज्यों में लागू कानून का तुलनात्मक अध्ययन करेगी उसके अलावा न्यायिक फसलों और मौजूदा प्रावधानों का अध्ययन करके प्रारूप का प्रस्ताव तैयार करेगी. इसके लिए कमेटी को एक माह का समय दिया गया, कमेटी एक महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया करके अपने रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इधर सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि कमेटी खेजड़ी के संरक्षण अधिनियम वाले कानून के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लेकर के आ सकती है और विधानसभा में पास कराकर कानून बनाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें :खेजड़ी संरक्षण पर सरकार वादे से पीछे, बिल लाने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण : हरीश चौधरी

TAGGED:

CABINET SUB COMMITTEE
खेजड़ी बचाओ आंदोलन
कैबिनेट सब कमेटी
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल
SAVE KHEJRI TREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.