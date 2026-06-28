सीएम के काफिले के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती के उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी, डेयरी बूथ होगा अलॉट
पुलिस विभाग ने जवाबदेही तय करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल लाइन हाजिर किया और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी.
Published : June 28, 2026 at 10:19 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला गुजरने के दौरान रास्ता क्लियर करवाते समय गर्म पानी से झुलसी रेशु गुप्ता के मामले में नगर निगम ने पुनर्वास की कवायद की है. वहीं, पुलिस प्रशासन ने इस मामले में भरोसे का संदेश दिया और जवाबदेही तय करते हुए एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया है. यह घटना जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में महल रोड की है. जब बीते दिनों मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस रास्ता क्लियर करवा रही थी. इस दौरान मोमो का स्टॉल लगाने वाली रेशु गुप्ता पर गर्म पानी गिर गया और उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया. इस मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे. अब सरकार ने युवती के उपचार का खर्चा उठाने और आजीविका के लिए डेयरी बूथ का आवंटन करने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान : अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है. इस बयान के अनुसार, जयपुर के रामनगरिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पूर्व यातायात व्यवस्था के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में युवती रेशु गुप्ता अपनी ठेले के गर्म पानी से झुलस गई थीं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की.
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निगम के अधिकारी मिले परिवार से : इस बयान में कहा गया है कि पुलिस विभाग ने जवाबदेही तय करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल लाइन हाजिर किया और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी. वहीं, नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राहत एवं पुनर्वास की दिशा में तुरंत कदम बढ़ाए. निगम आयुक्त ओम कसेरा एवं उपायुक्त नीलम मीना पीड़िता के घर पहुंचे. परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
उपचार, पुनर्वास और आर्थिक संबल पर काम : पुलिस ने स्पष्ट किया कि रेशु के उपचार का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही दुर्घटना के कारण प्रभावित हुई परिवार की आजीविका को पुनः स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और डेयरी बूथ आवंटित कर स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी. बयान के अनुसार, यह घटना केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासन ने संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ित परिवार के उपचार, आर्थिक संबल और पुनर्वास, तीनों पहलुओं पर समान रूप से कार्य किया.