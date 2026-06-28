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सीएम के काफिले के दौरान गर्म पानी से झुलसी युवती के उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी, डेयरी बूथ होगा अलॉट

जयपुर : राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला गुजरने के दौरान रास्ता क्लियर करवाते समय गर्म पानी से झुलसी रेशु गुप्ता के मामले में नगर निगम ने पुनर्वास की कवायद की है. वहीं, पुलिस प्रशासन ने इस मामले में भरोसे का संदेश दिया और जवाबदेही तय करते हुए एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया है. यह घटना जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में महल रोड की है. जब बीते दिनों मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान पुलिस रास्ता क्लियर करवा रही थी. इस दौरान मोमो का स्टॉल लगाने वाली रेशु गुप्ता पर गर्म पानी गिर गया और उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया. इस मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे. अब सरकार ने युवती के उपचार का खर्चा उठाने और आजीविका के लिए डेयरी बूथ का आवंटन करने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान : अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है. इस बयान के अनुसार, जयपुर के रामनगरिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पूर्व यातायात व्यवस्था के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में युवती रेशु गुप्ता अपनी ठेले के गर्म पानी से झुलस गई थीं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की.

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