सरकार यूजीसी कानून लाकर समाज को बांटना चाहती है, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे: अजय राय

सोनभद्र: चतरा ब्लाक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूजीसी एक्ट के माध्यम से सरकार समाज को बांटना चाहती है, पहले हिंदू मुस्लिम को बांटा, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया और अब मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला कर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी. ये है बीजेपी का असली चेहरा.

शुक्रवार को चतरा मंडी समिति मैदान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. अजय राय ने कहा कि सोनभद्र में हुए खनन हादसे के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई. अगर अगले 15 दिनों में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसी सोनभद्र में वह धरने पर बैठगे.

उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है. पहले हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया. हजारों मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, केजीएमयू लखनऊ में स्थित 600 साल पुरानी मजार को तोड़ने का आदेश दिया, दालमंडी वाराणसी में बुलडोजर चलाया, इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला कर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी और कांग्रेस पर एआई से टूटी मूर्ति दिखाने का आरोप लगाया.

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा ने मुसलमानों को परेशान करने को कहा है, ताकि वह असम छोड़ दें. इस पर अजय राय ने कहा कि भाजपा हमेशा तोड़ने का काम करती है, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सबने मिलकर यह देश बनाया है, सबने मिलकर देश आजाद कराया है. इस देश के और असम के लोग हेमंत विश्वशर्मा के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, 2027 के चुनाव में जनता उनको मिलकर जवाब देगी.