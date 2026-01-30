ETV Bharat / state

सरकार यूजीसी कानून लाकर समाज को बांटना चाहती है, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे: अजय राय

हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबने मिलकर देश बनाया है, सबने मिलकर देश आजाद कराया है.

अजय राय ने जनसभा को संबोधित किया
अजय राय ने जनसभा को संबोधित किया (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: चतरा ब्लाक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूजीसी एक्ट के माध्यम से सरकार समाज को बांटना चाहती है, पहले हिंदू मुस्लिम को बांटा, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया और अब मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला कर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी. ये है बीजेपी का असली चेहरा.

शुक्रवार को चतरा मंडी समिति मैदान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. अजय राय ने कहा कि सोनभद्र में हुए खनन हादसे के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई. अगर अगले 15 दिनों में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसी सोनभद्र में वह धरने पर बैठगे.

उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है. पहले हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया. हजारों मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, केजीएमयू लखनऊ में स्थित 600 साल पुरानी मजार को तोड़ने का आदेश दिया, दालमंडी वाराणसी में बुलडोजर चलाया, इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला कर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी और कांग्रेस पर एआई से टूटी मूर्ति दिखाने का आरोप लगाया.

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा ने मुसलमानों को परेशान करने को कहा है, ताकि वह असम छोड़ दें. इस पर अजय राय ने कहा कि भाजपा हमेशा तोड़ने का काम करती है, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सबने मिलकर यह देश बनाया है, सबने मिलकर देश आजाद कराया है. इस देश के और असम के लोग हेमंत विश्वशर्मा के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, 2027 के चुनाव में जनता उनको मिलकर जवाब देगी.

अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा स्वयं को बुलडोजर बताने के बयान पर उन्होंने कहा कि वह शंकराचार्य है. उनका अपमान देश का, सनातन का अपमान है. यूजीसी के द्वारा भाजपा ने समाज को बांटने का काम किया था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले- अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित कर रही है योगी सरकार

ये भी पढ़ें: मणिकर्णिका घाट मामले पर भड़के अजय राय, कहा- अगर वीडियो AI जेनरेटेड, तो सरकार सुरक्षित मूर्तियों को लाए सामने

TAGGED:

कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट अजय राय
GOVERNMENT WANTS TO DIVIDE SOCIETY
UGC LAW
SONBHADRA NEWS
CONGRESS STATE PRESIDENT AJAY RAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.