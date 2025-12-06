ETV Bharat / state

सरकारी वेटनरी डॉक्टर पर आरोप, गाय का ऑपरेशन करने से इंकार, महिला बोली निजी डॉक्टर के पास भेजा

बिलासपुर : जिला पशु चिकित्सक अफसर पर गौ पालक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.महिला का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर ने गर्भवती गाय के ऑपरेशन के लिए उसे निजी डॉक्टर के पास भेज दिया.गौ पालक महिला ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है. गौ सेवक का आरोप है कि जिला पशु चिकित्सालय श्याम टॉकीज के पास वो अपनी गर्भवती गाय के ऑपरेशन के लिए पहुंची थी,लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया.

गौ पालक ने लगाए डॉक्टर पर गंभीर आरोप

गोलबाजार के पास रहने वाली वंदना गुप्ता ने गाय पाला है.गाय गाभिन थी और उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया था.वंदना ने देखा कि गाय को प्रसव में काफी परेशानी हो रही है,इसलिए वो तत्काल गाय को लेकर जिला पशु चिकित्सालय में पहुंची.जिला पशु चिकित्सालय में उस वक्त डॉक्टर राम ओतलवार थे.वंदना उनके पास गई और अपनी परेशानी बताई,लेकिन डॉक्टर राम ने ऑपरेशन करने से इनकार करते हुए वंदना को निजी अस्पताल भेज दिया.

प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने पर बढ़ा आर्थिक बोझ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टर का तर्क था कि अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है.इसलिए अपनी गाय को लेकर निजी अस्पताल पहुंची जहां उसे 7 हजार देकर गाय का ऑपरेशन करवाना पड़ा - वंदना गुप्ता, गौ पालक

पहले भी हो चुकी है डॉक्टर की शिकायत

गौ सेवक गोपाल कृष्ण ने डॉ. ओतलवार के इस व्यवहार को संवेदनहीन बताते हुए कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि पहले भी डॉक्टर की लापरवाही को लेकर शिकायतें हुई थीं, जिसके कारण उनका तबादला हुआ था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें वापस उसी स्थान पर तैनात कर दिया गया. यह आदेश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.