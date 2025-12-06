सरकारी वेटनरी डॉक्टर पर आरोप, गाय का ऑपरेशन करने से इंकार, महिला बोली निजी डॉक्टर के पास भेजा
बिलासपुर में सरकारी वेटनरी डॉक्टर पर इलाज नहीं करने के आरोप लगे हैं.इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है.
Published : December 6, 2025 at 1:02 PM IST
बिलासपुर : जिला पशु चिकित्सक अफसर पर गौ पालक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.महिला का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर ने गर्भवती गाय के ऑपरेशन के लिए उसे निजी डॉक्टर के पास भेज दिया.गौ पालक महिला ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है. गौ सेवक का आरोप है कि जिला पशु चिकित्सालय श्याम टॉकीज के पास वो अपनी गर्भवती गाय के ऑपरेशन के लिए पहुंची थी,लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया.
गौ पालक ने लगाए डॉक्टर पर गंभीर आरोप
गोलबाजार के पास रहने वाली वंदना गुप्ता ने गाय पाला है.गाय गाभिन थी और उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया था.वंदना ने देखा कि गाय को प्रसव में काफी परेशानी हो रही है,इसलिए वो तत्काल गाय को लेकर जिला पशु चिकित्सालय में पहुंची.जिला पशु चिकित्सालय में उस वक्त डॉक्टर राम ओतलवार थे.वंदना उनके पास गई और अपनी परेशानी बताई,लेकिन डॉक्टर राम ने ऑपरेशन करने से इनकार करते हुए वंदना को निजी अस्पताल भेज दिया.
डॉक्टर का तर्क था कि अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है.इसलिए अपनी गाय को लेकर निजी अस्पताल पहुंची जहां उसे 7 हजार देकर गाय का ऑपरेशन करवाना पड़ा - वंदना गुप्ता, गौ पालक
पहले भी हो चुकी है डॉक्टर की शिकायत
गौ सेवक गोपाल कृष्ण ने डॉ. ओतलवार के इस व्यवहार को संवेदनहीन बताते हुए कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि पहले भी डॉक्टर की लापरवाही को लेकर शिकायतें हुई थीं, जिसके कारण उनका तबादला हुआ था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें वापस उसी स्थान पर तैनात कर दिया गया. यह आदेश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.
यदि मुख्य अस्पताल में ऑपरेशन जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अन्य तहसीलों की स्थिति और भी चिंताजनक होगी. हमने ऑपरेशन की व्यवस्था तत्काल बहाल करने के साथ डॉ राम ओतलवार को हटाने की मांग की है- गोपाल कृष्ण यादव,गौ सेवक
डॉक्टर ने महिला के आरोपों को बताया गलत
इस मामले में डॉ राम ओतलवार, अतिरिक्त उप संचालक प्रभारी जिला पशु चिकित्सालय कि महिला जिस गाय को लेकर आई थी, वो काफी कमजोर थी. हमने उसे ड्रिप लगाकर दवाई दी.ताकि उसमें ताकत आने पर बच्चादानी खुले और बच्चा बाहर आए.
पशु पालक अपनी जिद पर अड़ी रही कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करो.इसके बाद वो खुद ही अपनी गाय को लेकर निजी अस्पताल चली गई. इससे पहले उन्हें हमारे विभाग के सरकारी अधिकृत डॉक्टर राजकमल कुर्रे का नंबर देकर उन्हे बात करने के लिए कहा था.मैंने किसी अन्य निजी डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह नहीं दी - डॉ राम ओतलवार, अतिरिक्त उप संचालक प्रभारी, जिला पशु चिकित्सालय
कलेक्टर से मामले की शिकायत
आपको बता दें कि इस मामले में डॉक्टर ने महिला के सभी आरोपों को नकार दिया है. वेटनरी डॉक्टर का मत है कि जिस गाय को महिला उनके पास लेकर पहुंची थी उसकी हालत ऑपरेशन लायक नहीं थी,फिर भी महिला की बात मानकर उन्हें दूसरे सरकारी डॉक्टर से बात करने के लिए कहा गया था.महिला ने डॉक्टर से बात करने के बजाय खुद ही निजी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना ठीक समझा.इसके बाद अब वो आरोप लगा रही हैं.वहीं दूसरी ओर महिला ने डॉक्टर को ही इलाज नहीं करने का जिम्मेदार मानते हुए कलेक्टर से इसकी शिकायत की है.
