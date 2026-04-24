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सरकारी पशु चिकित्सकों ने मंत्री से की मुलाकात, सेवा नियमावली के अनुरूप पदों के चिंहितिकरण पर जताया आभार

रांची: झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ की बहुप्रतीक्षित मांग "पशु चिकित्सा सेवा नियमावली के अनुरूप पदों का चिन्हितिकरण" पूरी हुई. साथ ही हेमंत कैबिनेट से इसकी सहमति मिलने पर संघ ने खुशी जताई.

इसको लेकर झारखंड पशुचिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की और उनका आभार प्रकट किया. मंत्री ने कहा कि संघ की इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा होते देखना उनके लिए भी खुशी की बात है. उन्होंने पशु चिकित्सकों से आह्वान किया कि वह राज्य के पशुपालकों के हितों का ख्याल रखें.

संघ के महामंत्री डॉ. शिवानंद कांशी ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन विभाग के इस कार्य से पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड में नई ऊर्जा का संचार होगा. संघ के महामंत्री ने बताया कि नियमावली में आयुक्त के स्थान महानिदेशक किया गया है जो स्वागत योग्य कदम है.

संघ के अध्यक्ष डॉ. सैमसन संजय टोप्पो के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने पशु चिकित्सा सेवा नियमावली 2024 के अनुरूप पदों का चिन्हितिकारण कराए जाने पर हर्ष प्रकट किया. राज्य सरकार अधिकारी व कर्मचारियों के लिए संवेदनशील सोच के साथ लगातार काम कर रही है.