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थानों में सालों से पड़े कबाड़ वाहनों से मिलेगी मुक्ति, झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की होगी स्क्रैपिंग

परिवहन सचिव राजीव रंजन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में कई विभागों के राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी. इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा.

पुलिस थानों में पड़े कबाड़ वाहनों का भी होगा निस्तारण

परिवहन सचिव ने कहा कि स्क्रैपिंग के लिए वाहनों की पहचान करना इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. खासकर पुलिस थानों में लंबे समय से पड़े दुर्घटनाग्रस्त और अनुपयोगी वाहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा. इसके अलावा दूसरे विभागों के ऐसे सरकारी वाहन, जिनकी मरम्मत संभव नहीं है या जिनका इस्तेमाल व्यावहारिक रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप किया जाएगा.

सरकारी राजस्व का भी होगा फायदाः परिवहन सचिव राजीव रंजन

परिवहन सचिव राजीव रंजन ने कहा कि पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना महज अनुपयोगी वाहनों को हटाने की कवायद नहीं है. इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग से जुड़े वित्तीय और राजस्व संबंधी प्रावधानों का लाभ संबंधित विभागों को मिलेगा. वहीं, स्क्रैपिंग के बाद परिवहन विभाग के माध्यम से देय कर की राशि भी सरकारी राजकोष में जमा होगी.