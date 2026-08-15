ETV Bharat / state

हाथरस में नायब तहसीलदार की गाड़ी ने मोपेड में मारी टक्कर, बाबा-नाती की मौत

हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर के पास हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

government vehicle hits moped in hathras grandfather and grandson killed
हाथरस में सरकारी गाड़ी ने मोपेड में मारी टक्कर. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हाथरस: हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर के पास नायब तहसीलदार की गाड़ी ने मोपेड में टक्कर मार दी. उस पर सवार बाबा व नाती की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है.


हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव ठूलई के सुभाष चंद्र (55) अपने नाती दक्ष (6) पुत्र संदीप के साथ शुक्रवार शाम सलेमपुर गए हुए थे. जब सुभाष चंद्र अपने साथी के साथ वापस घर ठूलई वापस लौट रहे थे तभी गांव का ही सोनू (39) उनके साथ मोपेड पर सवार हो गया. जब वह मोपेड वापस लौटने के लिए सड़क क्रॉस कर रहे थे.

इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक सरकारी गाड़ी ने मोपेड में टक्कर मार दी. टक्कर लगने पर बाबा सुभाष और नाती दक्ष की मौत ही गई. वहीं तीसरा युवक सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. तीनों को हाथरस के जिला अस्पताल लाया गया. जहां से बाबा नदी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वहीं गंभीर रूप से घायल सोनू को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

प्रत्यक्षदर्शी दर्शन ने बताया कि गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है वह बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी. इससे मोपेड में टक्कर लग गई. टक्कर के बाद उस में बैठे अधिकारी घायलों को अपनी गाड़ी में ना ले जाकर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया और कुछ देर में वह वहां से निकल गए. वहीं सरकारी गाड़ी सिकंदराराऊ के नायब तहसीलदार अशोक गुप्ता की बताई जा रही है. गाड़ी हाथरस से सिकंदराराऊ की ओर जा रही थी. चालक अभी फरार है. एक्सीडेंट के बाद कुछ लोगों ने नायब तहसीलदार को घेरा था, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से निकाल ले गई थी.



एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी. दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है. सोनू नाम का युवक घायल है. उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट सरकारी गाड़ी से हुआ है. मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.

TAGGED:

हाथरस न्यूज
HATHRAS LATEST NEWS
HATHRAS HINDI NEWS
HATHRAS NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.