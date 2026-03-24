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सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक के 'सारथी' की डगर मुश्किल, दी आंदोलन की चेतावनी

राजस्थान के सरकारी वाहन चालकों पदोन्नति, भत्ते व बीमा आदि समस्याओं के समाधान की मांग की है.

Government vehicle drivers
अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक संघ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 7:34 PM IST

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जयपुर: सरकार की सवारी लग्जरी गाड़ियों तक पहुंच गई, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी वाहनों को चलाने वाले चालकों की जिंदगी जस की तस बनी हुई है. सरकारी वाहन चालकों के लिए न तो पदोन्नति का कोई प्रावधान है, न ही किसी प्रकार का हार्ड ड्यूटी अलाउंस और न ही मेस भत्ते का प्रावधान है. सरकारी वाहनों का बीमा न होने की वजह से चालकों पर आर्थिक तलवार लटकी हुई है. अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ ने वाहन चालकों के लिए विभिन्न मांगों को पूरी करने की मांग की है. कर्मचारी संघ ने सुनवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है.

अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह ने बताया कि राजस्थान के राजकीय विभागों में पिछले दो दशकों में सरकारी वाहनों के बेड़े और उनके बजट में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन वाहनों को दिन-रात चलाने वाले वाहन चालकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है. वाहन चालक 12 से 16 घंटे की लंबी ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. इस संबंध में सरकार को कई बार अवगत करवाया जा चुका है. राजस्थान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास रहकर भी इन वाहन चालकों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह (ETV Bharat Jaipur)

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प्रदेशाध्यक्ष सिंह ने बताया कि पिछले 15-20 वर्षों में सरकारी गाड़ियों की खरीद और रखरखाव के बजट में दो से तीन गुना तक का इजाफा हुआ है. अधिकारी और मंत्रियों का सफर महंगी गाड़ियों में हो रहा है. विडंबना यह है कि इन आलीशान गाड़ियों को चलाने वाले चालकों के वेतन, भत्तों और पदोन्नति की सुध किसी सरकार ने नहीं ली.

प्रमुख मांगें और चुनौतियां:

पदोन्नति के अवसरों का अभाव: अन्य संवर्गों की तुलना में वाहन चालकों को केवल 9-18-27 वर्ष का चयनित वेतनमान (ACP) ही मिल रहा है. पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर न होने से करियर में ठहराव आ गया है.

हार्ड ड्यूटी अलाउंस एवं मेस भत्ता: लंबी और अनिश्चित ड्यूटी के घंटों को देखते हुए चालक लगातार हार्ड ड्यूटी अलाउंस और मेस भत्ते की मांग कर रहे हैं.

एमटीओ और सुपरवाइजर के पद: संघ की मांग है कि प्रत्येक जिले में विभागवार एक-एक एमटीओ (MTO) या सुपरवाइजर का पद सृजित किया जाए, जो वाहनों की देखरेख और ड्यूटी चार्ट का प्रबंधन करे.

50 वर्ष की आयु के बाद कार्य परिवर्तन आवश्यक: 50 वर्ष की आयु के बाद उसी ऊर्जा के साथ गाड़ी चलाना चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में कार्य परिवर्तन (जॉब रोटेशन) की व्यवस्था आवश्यक है. 50 वर्ष की आयु के पश्चात चालक से पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) या स्टोर का कार्य लेने की व्यवस्था हो.

बीमा के अभाव में चालकों पर आर्थिक तलवार: राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के अध्यक्ष प्रताप सिंह खुड़ी ने बताया कि राजकीय वाहनों का बीमा न होने से दुर्घटना की स्थिति में सारी जिम्मेदारी विभागों द्वारा वाहन चालकों पर डालने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में तो चालकों के वेतन से कटौतियां तक की गई हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी राजकीय वाहनों का अनिवार्य रूप से बीमा करवाया जाए, ताकि चालकों को सुरक्षा मिल सके. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वाहन चालकों की इन न्यायोचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे.

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