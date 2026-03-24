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सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक के 'सारथी' की डगर मुश्किल, दी आंदोलन की चेतावनी

अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक संघ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सरकार की सवारी लग्जरी गाड़ियों तक पहुंच गई, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी वाहनों को चलाने वाले चालकों की जिंदगी जस की तस बनी हुई है. सरकारी वाहन चालकों के लिए न तो पदोन्नति का कोई प्रावधान है, न ही किसी प्रकार का हार्ड ड्यूटी अलाउंस और न ही मेस भत्ते का प्रावधान है. सरकारी वाहनों का बीमा न होने की वजह से चालकों पर आर्थिक तलवार लटकी हुई है. अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ ने वाहन चालकों के लिए विभिन्न मांगों को पूरी करने की मांग की है. कर्मचारी संघ ने सुनवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है. अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह ने बताया कि राजस्थान के राजकीय विभागों में पिछले दो दशकों में सरकारी वाहनों के बेड़े और उनके बजट में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन वाहनों को दिन-रात चलाने वाले वाहन चालकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है. वाहन चालक 12 से 16 घंटे की लंबी ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. इस संबंध में सरकार को कई बार अवगत करवाया जा चुका है. राजस्थान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास रहकर भी इन वाहन चालकों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजयवीर सिंह (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: 51 हजार वाहन चालकों के चालान, नियम तोड़ने पर 1034 व्हीकल सीज प्रदेशाध्यक्ष सिंह ने बताया कि पिछले 15-20 वर्षों में सरकारी गाड़ियों की खरीद और रखरखाव के बजट में दो से तीन गुना तक का इजाफा हुआ है. अधिकारी और मंत्रियों का सफर महंगी गाड़ियों में हो रहा है. विडंबना यह है कि इन आलीशान गाड़ियों को चलाने वाले चालकों के वेतन, भत्तों और पदोन्नति की सुध किसी सरकार ने नहीं ली.