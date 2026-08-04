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सरकार LIC में बेचेगी हिस्सेदारी, AIIEA ने की निंदा, 5 अगस्त को प्रदर्शन

एआईआईईए के अध्यक्ष धर्मराज महापात्र और महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव में एलआईसी की चुकता इक्विटी का 2.5% बेस ऑफर और अतिरिक्त 4% ग्रीनशू विकल्प शामिल है, जिससे कुल विनिवेश 6.5% तक पहुंच सकता है.

रायपुर: एलआईसी में सरकार की आगे की हिस्सेदारी बिक्री की ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन (All India Insurance Employees Association)ने कड़ी निंदा की है. 5 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन होगा. ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन (AIIEA) ने केंद्र सरकार द्वारा 3 अगस्त 2026 को घोषित ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी और कम करने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की है.

AIIEA ने देशभर के अपने सदस्यों और कर्मचारियों से 5 अगस्त 2026 को लंच टाइम में प्रदर्शन कर सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया है.

AIIEA ने की फैसले की निंदा

एआईआईईए ने कहा, ''यह नया विनिवेश सरकार की आर्थिक नीतियों के गहरे संकट को भी उजागर करता है. निवेश बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने और टिकाऊ तरीकों से राजस्व बढ़ाने में असफल रहने के कारण सरकार अब राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक संपत्तियां बेचने पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है. चालू वित्तीय वर्ष में ही सरकार सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटा चुकी है. यह अपनी आर्थिक नीतियों की विफलताओं को छिपाने के लिए देश की अमूल्य सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने जैसा है.''

5 अगस्त को प्रदर्शन

एआईआईईए ने कहा है कि एलआईसी केवल एक लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों के विश्वास और बचत से निर्मित एक विशिष्ट राष्ट्रीय संस्था है. इसने घरेलू बचत को संगठित करने, राष्ट्र निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध कराने और देश के कोने-कोने तक जीवन बीमा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसी संस्था में सार्वजनिक स्वामित्व को कमजोर करना पॉलिसीधारकों, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र तीनों के दीर्घकालीन हितों के विरुद्ध है. AIIEA ने कहा कि एलआईसी भारत के लोगों की संस्था है. शेयर बाजार की नहीं.

AIIEA की मांगें

⦁ प्रस्तावित OFS को तत्काल वापस लिया जाए.

⦁ सार्वजनिक संपत्तियों के टुकड़ों-टुकड़ों में निजीकरण की नीति को त्याग दिया जाए.

AIIEA की अपील

AIIEA ने सभी लोकतांत्रिक शक्तियों, ट्रेड यूनियनों, पॉलिसीधारकों और देशवासियों से अपील की है कि वे एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों, क्योंकि ये समान विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति के लिए जरूरी है.