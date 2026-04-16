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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत, बेटी के विवाह पर सरकार देगी 85 हजार; ऐसे करें आवेदन

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेटियों के विवाह पर सरकार द्वारा 85 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

बेटियों के विवाह पर सरकार करेगी सहायता
बेटियों के विवाह पर सरकार करेगी सहायता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 12:27 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, यूपी सरकार की तरफ से कमजोर वर्ग को बेटियों की विवाह पर 85 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं शादी से जुड़ी पूरी व्यवस्था जैसे कि टेंट, पंडाल, भोजन, लाइट, सजावट और अन्य सभी जरूरी इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाएंगे. इस नई पहल का उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना है. इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई हैं.

200 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए 1 मई 2026 को गाजियाबाद में सामूहिक विवाह किया जाना प्रस्तावित है. सामूहिक विवाह में गाजियाबाद के जोड़ों के अतिरिक्त हापुड़ और बुलंदशहर के जोड़े भी शामिल होंगे. सामूहिक विवाह के अंतर्गत 200 जोड़ों का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है.

श्रम विभाग करेगी सभी व्यवस्था

डिप्टी लेबर कमिश्नर अनुराग मिश्रा के मुताबिक, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपनी पुत्री के विवाह उपरांत हित लाभ के रूप में 85 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री की शादी के लिए जयमाल, पुजारी एवं मौलवी, पगड़ी, टेंट, लाइट, जलपान, भोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि की समस्त व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा की जाएगी. सामूहिक विवाह के लिए अभी तक गाजियाबाद में 20, बुलंदशहर में 18 और हापुड़ में 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं. गाजियाबाद मंडल के अंतर्गत कुल 51 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पर्याप्त और उचित स्थान के चयन संबंधित कार्रवाई की जा रही है.

पहले आओ, पहले पाओ

मिली जानकारी के मुताबिक पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी पुत्री की शादी एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अपनी स्वयं की शादी सामूहिक विवाह में करने के लिए upbocw.in परशुराम और जन सेवा केंद्र के माध्यम से या फिर श्रम कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं. गाजियाबाद के लोहिया नगर में श्रम कार्यालय स्थित है. अधिकारियों के मुताबिक, गाजियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत यदि 200 से अधिक पत्र निर्माण श्रमिकों के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिन श्रमिकों द्वारा पहले आवेदन किया जाएगा, उन श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी.

ये हैं नियम:

  • ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन कार्ड कम से कम एक साल पुराना हो.
  • भवन एवं संनिर्माण निर्माण प्रक्रिया में पिछले 365 दिन में काम से कम 90 दिन कार्य किया हो.
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी दो पुत्रियों तक ही आवेदन कर सकता है.
  • जिस पुत्री का आवेदन किया जा रहा है उसका विवाह पहले ना हुआ हो.
  • वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने अनिवार्य है.
  • योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है.

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