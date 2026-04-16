ETV Bharat / state

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत, बेटी के विवाह पर सरकार देगी 85 हजार; ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, यूपी सरकार की तरफ से कमजोर वर्ग को बेटियों की विवाह पर 85 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं शादी से जुड़ी पूरी व्यवस्था जैसे कि टेंट, पंडाल, भोजन, लाइट, सजावट और अन्य सभी जरूरी इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाएंगे. इस नई पहल का उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना है. इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई हैं.

200 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए 1 मई 2026 को गाजियाबाद में सामूहिक विवाह किया जाना प्रस्तावित है. सामूहिक विवाह में गाजियाबाद के जोड़ों के अतिरिक्त हापुड़ और बुलंदशहर के जोड़े भी शामिल होंगे. सामूहिक विवाह के अंतर्गत 200 जोड़ों का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है.

श्रम विभाग करेगी सभी व्यवस्था

डिप्टी लेबर कमिश्नर अनुराग मिश्रा के मुताबिक, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपनी पुत्री के विवाह उपरांत हित लाभ के रूप में 85 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री की शादी के लिए जयमाल, पुजारी एवं मौलवी, पगड़ी, टेंट, लाइट, जलपान, भोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि की समस्त व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा की जाएगी. सामूहिक विवाह के लिए अभी तक गाजियाबाद में 20, बुलंदशहर में 18 और हापुड़ में 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं. गाजियाबाद मंडल के अंतर्गत कुल 51 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पर्याप्त और उचित स्थान के चयन संबंधित कार्रवाई की जा रही है.