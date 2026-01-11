किसानों की होगी चांदी, उड़द-मूंगफली पर बोनस देगी सरकार, हर खेत पर लगेंगे सोलर पंप

किसानों की होगी चांदी, उड़द-मूंगफली पर बोनस देगी सरकार, हर खेत पर लगेंगे सोलर पंप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम ने पेश की कृषक कल्याण वर्ष की कार्ययोजना. कहा, कृषि से जुड़े उद्योग शुरू करने पर किसानों को सब्सिडी भी देने जा रही सरकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : January 11, 2026 at 9:36 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब गर्मियों में उड़द और मूंगफली की फसल उगाने वाले किसानों को राहत देने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि उड़द और मूंगफली की फसल को सरकार खरीदेगी साथ ही उन पर बोनस भी देगी. भोपाल के जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले एक साल की कार्ययोजना पेश की. सीएम ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़े उद्योग शुरू करने पर किसानों को सरकार सब्सिडी भी देने जा रही है. कार्यक्रम में किसानों को ऑनलाइन खाद की बुकिंग के लिए ई-विकास पोर्टल भी लांच किया गया.
सीएम ने एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद आपूर्ति पोर्टल को किया लांच
कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंग के मौके पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने ई-विकास पोर्टल, एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद आपूर्ति पोर्टल को लांच किया. इस पोर्टल के माध्यम से किसान खाद के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे. बुकिंग करते ही ऑनलाइन ई-टोकन मिलेगा. खाद वितरण केन्द्र पर ई टोकन दिखाकर 3 दिन में खाद ले सकेंगे.
30 लाख बिजली कनेक्शन वाले किसानों को 3 साल में हर खेत पर लगेंगे सोलर पंप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. इसमें पशुपालन, सहकारिता, एमएसएमई जैसे 16 विभागों को जोड़ा गया है. किसान अभी किसानी कर रहा है, लेकिन उन्हें कारखाने का मालिक भी बनना चाहिए. इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों को सब्सिडी देकर उनको भी भागीदार बनाएंगे. सोलर पंप लगाकर बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने के लिए सोलर पंप दिलाए जा रहे हैं. लेकिन हमने तय किया है कि प्रदेश के 30 लाख बिजली कनेक्शन वाले किसानों को अगले 3 साल में सोलर पंप दिलाया जाएगा.
कोदो-कुटकी को एमएसपी पर खरीदने की शुरूआत की गई है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. फसल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही दवा और रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग हो रहा है. हमारी कोशिश है कि पुराने मॉडल पर हम फिर लौटें. किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में उद्यानकी और खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ा रही है. डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है. कोदो-कुटकी को एमएसपी पर खरीदने की शुरूआत की गई है. सरकार कोदो-कुटकी पर एक हजार रुपए क्विंटल अलग से दे रही है.
गर्मी की फसल में प्रोत्साहन की जरूरत है. गर्मियों में उड़द, मूंगफली की फसल लगाने पर सरकार उसे खरीदेगी, साथ ही उस पर बोनस देने का भी सरकार निर्णय कर रही है. गर्मियों में किसान मूंग के स्थान पर उड़द और मूंगफली लगाएं. कीटनाशक से किसी का भला नहीं होता. संभागों में बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का काम किया जा रहा है. वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी विकसित किया जाएगा. माइक्रो इरीगेशन की योजना पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है.
कृषि विभाग द्वितीय, तृतीय श्रेणी के 1048 पदों को सरकार भरेगी. मंडी बोर्ड के माध्यम से 386 पदों को भर कर कृषि तंत्र को और मजबूत किया जाएगा. 46 शासकीय कृषि प्रक्षेपों को आधुनिक मॉडल प्रक्षेपों के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रदेश की सभी मंडियों और सब्जी मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. प्रदेश में 3 आधुनिक माइक्रा लैब स्थापित किया जाएगा.