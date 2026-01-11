ETV Bharat / state

किसानों की होगी चांदी, उड़द-मूंगफली पर बोनस देगी सरकार, हर खेत पर लगेंगे सोलर पंप

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब गर्मियों में उड़द और मूंगफली की फसल उगाने वाले किसानों को राहत देने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि उड़द और मूंगफली की फसल को सरकार खरीदेगी साथ ही उन पर बोनस भी देगी. भोपाल के जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले एक साल की कार्ययोजना पेश की. सीएम ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़े उद्योग शुरू करने पर किसानों को सरकार सब्सिडी भी देने जा रही है. कार्यक्रम में किसानों को ऑनलाइन खाद की बुकिंग के लिए ई-विकास पोर्टल भी लांच किया गया.

सीएम ने एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद आपूर्ति पोर्टल को किया लांच

कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंग के मौके पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने ई-विकास पोर्टल, एग्री स्टैक वितरण प्रणाली और खाद आपूर्ति पोर्टल को लांच किया. इस पोर्टल के माध्यम से किसान खाद के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे. बुकिंग करते ही ऑनलाइन ई-टोकन मिलेगा. खाद वितरण केन्द्र पर ई टोकन दिखाकर 3 दिन में खाद ले सकेंगे.

30 लाख बिजली कनेक्शन वाले किसानों को 3 साल में हर खेत पर लगेंगे सोलर पंप

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. इसमें पशुपालन, सहकारिता, एमएसएमई जैसे 16 विभागों को जोड़ा गया है. किसान अभी किसानी कर रहा है, लेकिन उन्हें कारखाने का मालिक भी बनना चाहिए. इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों को सब्सिडी देकर उनको भी भागीदार बनाएंगे. सोलर पंप लगाकर बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने के लिए सोलर पंप दिलाए जा रहे हैं. लेकिन हमने तय किया है कि प्रदेश के 30 लाख बिजली कनेक्शन वाले किसानों को अगले 3 साल में सोलर पंप दिलाया जाएगा.