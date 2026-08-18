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प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाएगी सरकार, तीन खुली जेलों के लिए जमीन चिन्हित, नई नियमावली तैयार, जल्दी होगी लागू

हाईकोर्ट ने कोर्ट ने राज्य सरकार को एक माह की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को नियत की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:22 PM IST

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प्रयागराज : जेलों में बंद कैदियों को सुधारात्मक केंद्र के बेहतर वातावरण में रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार खुली जेलों (ओपन करेक्शन इंस्टीट्यूशन) की संख्या बढ़ाएगी. इसके साथ ही खुली जेलों की नई नियमावली भी बनकर तैयार है, जिसको जल्दी ही लागू किया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर मंगलवार को इसकी जानकारी मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ को दी गई. यह पीठ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुभाष चकमा केस में दिए गए निर्देश पर स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है.

मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा : राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए एजीए परितोष कुमार मालवीय ने कोर्ट को बताया कि खुली जेलों से संबंधित रूल्स बना लिए गए हैं. इनको रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है. जल्दी ही इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा.

लखनऊ में है एक जेल : वर्तमान में लखनऊ में एक खुली जेल संचालित है. तीन और जेले बनाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को एक माह की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को नियत की है.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भरी तादाद में कमी लाने और कुछ खास कैटेगरी के कैदियों को सुधार के लिए खुली जेलों में रखने का निर्देश दिया है. सभी राज्यों के हाईकोर्ट को इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्वतः संज्ञान याचिका कायम करने के निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त, जजों को कोर्ट पहुंचने में हुई देरी, डीएम व नगर आयुक्त तलब

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