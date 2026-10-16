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100 साल.. लाखों मरीज.. बड़ा सवाल- कब मिलेगा तिब्बी कॉलेज अस्पताल को इमरजेंसी वार्ड?

पटना : बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल में यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, यहां रोजाना लगभग 500 से 600 मरीज ओपीडी में परामर्श लेते हैं. अगर 500 मरीज के हिसाब से देखें तो महीने में 15000 और एक साल में पौने 2 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. यहां सामान्य ओपीडी के अलावा विभिन्न बीमारियों के लिए विशेषज्ञ ओपीडी भी संचालित हैं.

मरीजों को जांच, दवा और कई तरह की उपचार प्रक्रियाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है. हालांकि अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल इमरजेंसी सेवा को लेकर है. ओपीडी के निर्धारित समय में मरीज डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अपनी बीमारी की जांच करा सकते हैं और दवाएं ले सकते हैं. मगर किसी मरीज की हालत अचानक बिगड़ जाए या उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता की जरूरत पड़ जाए, तो अस्पताल में उसके लिए समुचित इमरजेंसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ऐसे में सवाल उठता है कि जब अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, 120 बेड की व्यवस्था है, तो आपातकालीन सेवा शुरू करने की दिशा में अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? ऐसे में अस्पताल पहुंचे लोगों का सवाल है कि क्या जगह की कमी के कारण मरीजों को इमरजेंसी सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा? इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

''जब अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो आपातकालीन सुविधा की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. अस्पताल प्रशासन और सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जरूरत के समय मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके.''- मो. अफरोज, मरीज

''यहां ओपीडी की सुविधा तो है, लेकिन इमरजेंसी सेवा नहीं होने से काफी परेशानी होती है. अगर किसी मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या गंभीर बीमारी के कारण तत्काल इलाज की जरूरत पड़े, तो दूसरे अस्पताल का रुख करना पड़ता है. ऐसे समय में दूसरे अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी और समय दोनों लगते हैं.''- शाहिना बीबी, मरीज

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'जगह की कमी के कारण नहीं शुरू हो सकी इमरजेंसी सेवा'

अस्पताल में इमरजेंसी सेवा नहीं होने के सवाल पर प्रभारी अधीक्षक शाहनवाज अख्तर ने जगह की कमी को प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि कॉलेज और अस्पताल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आपातकालीन सेवा शुरू करने में परेशानी हो रही है.

शाहनवाज के मुताबिक, इस समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीम ने कॉलेज और अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया था. उन्होंने बताया कि 27 अगस्त 2025 को जारी पत्र संख्या 1251 के तहत कुछ कमरों को कॉलेज को देने और उसके बदले अस्पताल को आवश्यक कमरे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.

अस्पताल प्रभारी का कहना है कि उन्होंने संबंधित आदेश का पालन करते हुए निर्धारित कमरे कॉलेज को उपलब्ध करा दिए, लेकिन कॉलेज की ओर से अस्पताल को मिलने वाले कमरे अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और अपर सचिव को कई पत्र लिखे गए हैं.

शाहनवाज अख्तर, प्रभारी अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल (ETV Bharat)

''अस्पताल को पर्याप्त जगह मिल जाने पर इमरजेंसी सेवा शुरू करने की दिशा में कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इस मामले में कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण है, ताकि कमरों के हस्तांतरण में देरी और इमरजेंसी सेवा शुरू करने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.''- शाहनवाज अख्तर, प्रभारी अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना

जांच की सुविधा सीमित होने से भी मरीज परेशान

मरीजों ने अस्पताल में जांच की सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं. मरीज जावेद आलम का कहना है कि यहां सभी जरूरी जांच नहीं हो पाती हैं. खासकर गंभीर बीमारियों में कई तरह की जांच की जरूरत पड़ती है, लेकिन सभी जांच उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को दूसरी जगह जाना पड़ता है. इससे उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इलाज की प्रक्रिया भी मुश्किल हो जाती है.

जब इमरजेंसी नहीं, तो एम्बुलेंस का क्या फायदा?

मरीजों का सवाल है कि जब अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन इमरजेंसी सेवा नहीं है, तो जरूरत के समय इसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? मरीजों के अनुसार, अगर यहां तत्काल इलाज की सुविधा नहीं है और उन्हें दूसरे अस्पताल जाना ही पड़ता है, तो एम्बुलेंस की उपलब्धता का फायदा भी सीमित रह जाता है. मरीज चाहते हैं कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा शुरू की जाए और जरूरी जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए बार-बार दूसरे अस्पतालों का रुख न करना पड़े.