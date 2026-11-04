बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, छठ से पहले मिलेगा बकाया वेतन
Bihar Teachers Salary: बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. छठ से पहले उनको बकाया वेतन मिल जाएगा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 4, 2026 at 8:54 PM IST
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. छठ महापर्व से पहले शिक्षा विभाग ने लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान छठ से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. वेतन भुगतान में किसी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
छठ से पहले शिक्षकों-कर्मियों को मिलेगा बकाया वेतन
बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने वेतन भुगतान से लेकर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन, विद्यालयों की व्यवस्था, सुरक्षा और वित्तीय अनियमितताओं तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की. बैठक में सामने आया कि राज्य में करीब 3.20 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के दायरे में हैं. इनमें से 2.40 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. अब तक की जांच में 1,700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने और फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
5 प्रतिशत शिक्षक नहीं बना रहे उपस्थिति
बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा भी उठा. अधिकारियों ने बताया कि करीब पांच प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने और उपस्थिति दर्ज करने की फूलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
वहीं, शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज की भूमिका की समीक्षा करते हुए उनकी कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया. इनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी तय की गई.
स्कूलों में सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी
विद्यालयों में साफ-सफाई की खराब स्थिति पर शिक्षा मंत्री ने असंतोष जताया. उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को स्कूलों की साफ-सफाई के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया. स्कूलों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों या उच्चस्तरीय निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड तैनात करने पर जोर दिया गया. सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों समेत सभी विद्यालयों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का भी निर्देश दिया गया.
वेतन विसंगतियां दूर होंगी, प्रधान शिक्षकों को पे-प्रोटेक्शन
शिक्षा विभाग की बैठक में सभी सात श्रेणियों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों का मामला भी उठा. अधिकारियों ने बताया कि प्रधान शिक्षकों को पे-प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस पर शिक्षा मंत्री ने आवश्यक कदम उठाकर समस्या का समाधान करने को कहा, ताकि पात्र प्रधान शिक्षकों को नियमानुसार इसका लाभ मिल सके.
वित्तीय गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
जिलों में सामने आ रही वित्तीय अनियमितताओं पर शिक्षा मंत्री ने गंभीर चिंता जताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि गड़बड़ी में शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाने और सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा सेवा में रखने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 61 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.
स्कूलों में महापुरुषों की तस्वीर और दानदाताओं को सम्मान
विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गरिमामय व्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा मंत्री ने प्रधानाचार्य कक्ष में 'विद्या ददाति विनयम्' लिखना अनिवार्य करने का निर्देश दिया. साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर तथा स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाने को कहा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दान करने वाले लोगों के पूर्वजों के नाम विद्यालय परिसर में सम्मानपूर्वक अंकित किए जाएं.
248 करोड़ से बनेगा विद्या भवन
बैठक में प्रस्तावित 'विद्या भवन' के निर्माण से संबंधित प्रेजेंटेशन भी दिया गया. इसके निर्माण पर करीब 248 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने और विभागीय योजनाओं एवं कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक में अपर मुख्य सचिव सीके अनिल, सचिव राजीव रौशन, विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार समेत शिक्षा विभाग के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
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