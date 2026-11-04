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बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, छठ से पहले मिलेगा बकाया वेतन

बिहार में छठ से पहले शिक्षकों को वेतन मिलेगा ( ETV Bharat )

छठ से पहले शिक्षकों-कर्मियों को मिलेगा बकाया वेतन

बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने वेतन भुगतान से लेकर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन, विद्यालयों की व्यवस्था, सुरक्षा और वित्तीय अनियमितताओं तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की. बैठक में सामने आया कि राज्य में करीब 3.20 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के दायरे में हैं. इनमें से 2.40 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. अब तक की जांच में 1,700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं. शिक्षा मंत्री ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने और फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat) 5 प्रतिशत शिक्षक नहीं बना रहे उपस्थिति

बैठक में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा भी उठा. अधिकारियों ने बताया कि करीब पांच प्रतिशत शिक्षक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं. इस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने और उपस्थिति दर्ज करने की फूलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं, शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज की भूमिका की समीक्षा करते हुए उनकी कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया. इनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी भी तय की गई. स्कूलों में सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी

विद्यालयों में साफ-सफाई की खराब स्थिति पर शिक्षा मंत्री ने असंतोष जताया. उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को स्कूलों की साफ-सफाई के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया. स्कूलों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों या उच्चस्तरीय निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड तैनात करने पर जोर दिया गया. सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों समेत सभी विद्यालयों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का भी निर्देश दिया गया.