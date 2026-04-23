बिहार में सुबह-सुबह बहाया गया सरकारी शिक्षक का खून, बीच रास्ते घेरकर दागी 3 गोली
सुबह-सुबह सरकारी टीचर का खून बहाया गया. शौच जाने के दौरान तीन गोली दागी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पढ़ें
Published : April 23, 2026 at 1:12 PM IST
भोजपुर: जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है. ताजा मामला जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी छपरा गांव का है, जहां गुरुवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे एक सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है.
सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या: इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान तुलसी छपरा गांव निवासी विश्वनाथ पाल के 35 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार पाल के रूप में हुई है. नीरज कन्या विद्यालय फरहदा में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.
सिर और गर्दन में मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह नीरज पाल स्कूल जाने की तैयारी में लगे थे. इसी क्रम में वे घर से शौच के लिए खेत की ओर गए थे. वहीं पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. उनके गर्दन और सिर में दो गोलियां लगने के निशान मिले हैं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
FSL की टीम जुटा रही साक्ष्य: घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 रंजीत सिंह और थानाध्यक्ष सुजीत कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल से सबूत एकत्र कर रही है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
"घर से कुछ दूरी पर शिक्षक शौच के लिए गए थे. इसी दौरान उन्हें 2 से 3 गोली मारी गई है. परिजनों द्वारा गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है."- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2
लोगों में नाराजगी: फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्डर का केस दर्ज कर लिया है. साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जा रहा है. अभी तक शिक्षक की हत्या कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें
बिहार में B.Ed कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य की सड़क हादसे में मौत, पढ़ाकर लौट रहे थे घर
बिहार में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे शिक्षक की हत्या, बदमाशों ने घर के पास गोलियों से भूना