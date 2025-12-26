ETV Bharat / state

लखनऊ में हाथ सेंकते समय हीटर पर गिरा सरकारी शिक्षक, करंट लगने से मौके पर ही मौत

हुसैनगंज इंस्पेक्टर शिव मंगल सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय सरकारी शिक्षक रवि कृष्ण मिश्रा की हीटर से करंट लगने के कारण मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में 55 वर्षीय सरकारी शिक्षक रवि कृष्ण मिश्रा की करंट लगने से मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: हुसैनगंज के उदयगंज में एक सरकारी शिक्षक की हीटर से करंट लगने के कारण मौत हो गई. हाथ सेंकते वक्त अचानक चक्कर आने से रवि कृष्ण मिश्रा हीटर पर गिर पड़े और करंट की चपेट में आ गए. शुक्रवार सुबह बेटे ने पिता का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

हाथ सेंकते समय आया चक्कर: हुसैनगंज इंस्पेक्टर शिव मंगल सिंह ने बताया कि शिक्षक की पहचान उदयगंज निवासी रवि कृष्ण मिश्रा (55 वर्ष) के रूप में हुई है. वे बंथरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. गुरुवार रात कड़ाके की ठंड के कारण रवि कृष्ण मिश्रा अपने कमरे में हीटर जलाकर हाथ सेंक रहे थे. हाथ सेंकने के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वह सीधे जलते हुए हीटर पर जा गिरे.

सुबह बेटे ने देखा पिता का शव: ​हीटर में करंट उतरने की वजह से वे उसकी चपेट में आ गए. उनकी मौके पर ही मौत गई. रवि कृष्ण मिश्रा का बेटा प्रखर मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था. शुक्रवार सुबह जब वह नीचे पिता के कमरे में पहुंचा, तो उन्हें अचेत अवस्था में पड़ा देख उसके होश उड़ गए. आनन-फानन में उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच: इंस्पेक्टर शिव मंगल सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. शिक्षक की मौत की खबर से शिक्षा विभाग और उदयगंज इलाके में शोक की लहर है. ​सूचना मिलने पर हुसैनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया.

यह भी पढ़ें- यूपी में प्रदूषण का 'डबल अटैक'; फेफड़े हो रहे बीमार, त्वचा कैंसर के साथ मेमोरी लॉस का भी खतरा, इतना पहुंचा AQI

TAGGED:

GOVT TEACHER RAVI KRISHNA MISHRA
TEACHER RAVI KRISHNA MISHRA DIED
ELECTROCUTED BY HEATER
TEACHER FALLEN ON HEATER IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.