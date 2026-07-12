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धौलपुर में शिक्षक के पार्वती नदी में डूबने की आशंका, रपट पर मिले स्कूटी और मोबाइल

स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षक बाइक से अपने घर लौट रहे थे कि पार्वती नदी की रपट पर फिसल गए. जानिए पूरा मामला...

Search operation in the Parvati River
पार्वती नदी में तलाशी अभियान (Photo: Local person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 1:33 PM IST

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धौलपुर: जिले के मनियां थाना क्षेत्र में रांडोली के पास पार्वती नदी की रपट से एक शिक्षक के डूबने की खबर सामने आई है. स्कूल से ड्यूटी कर घर लौट रहे सरकारी शिक्षक की बाइक और मोबाइल नदी की रपट पर लावारिस मिले हैं. रपट पर रखी बाइक और मोबाइल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक घटना कैसे हुई, इसके कारण सामने नहीं आए हैं.

थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि घटनास्थल से शिक्षक का मोबाइल और स्कूटी बरामद हुई है. सेल्फ डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है. समूचे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है. सहजपुर गांव के रहने वाले शिक्षक शंकरलाल अपनी शाहपुरा स्कूल से ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे.

इसी दौरान पार्वती नदी की रपट पार करते समय हादसा होने की आशंका जताई जा रही है. बाइक अनियंत्रित होकर रपट पर गिर गई. शिक्षक नदी में चले गए. नदी के गहरे पानी में डूबने की आशंका जताई जा रही है. रपट से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ नदी में शिक्षक की तलाश शुरू की. मौके पर भीड़ जमा हो गई.

पढ़ें: बीकानेर के नोखा में बड़ा हादसा, डिग्गी में डूबने से मां-बेटा सहित तीन की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नदी की रपट पर शिक्षक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन मिले हैं. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाकर नदी के गहरे पानी में शिक्षक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. शिक्षक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी. इससे परिवार और शिक्षा विभाग के जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया.

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