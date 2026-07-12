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धौलपुर में शिक्षक के पार्वती नदी में डूबने की आशंका, रपट पर मिले स्कूटी और मोबाइल

धौलपुर: जिले के मनियां थाना क्षेत्र में रांडोली के पास पार्वती नदी की रपट से एक शिक्षक के डूबने की खबर सामने आई है. स्कूल से ड्यूटी कर घर लौट रहे सरकारी शिक्षक की बाइक और मोबाइल नदी की रपट पर लावारिस मिले हैं. रपट पर रखी बाइक और मोबाइल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक घटना कैसे हुई, इसके कारण सामने नहीं आए हैं.

थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि घटनास्थल से शिक्षक का मोबाइल और स्कूटी बरामद हुई है. सेल्फ डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है. समूचे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है. सहजपुर गांव के रहने वाले शिक्षक शंकरलाल अपनी शाहपुरा स्कूल से ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे.

इसी दौरान पार्वती नदी की रपट पार करते समय हादसा होने की आशंका जताई जा रही है. बाइक अनियंत्रित होकर रपट पर गिर गई. शिक्षक नदी में चले गए. नदी के गहरे पानी में डूबने की आशंका जताई जा रही है. रपट से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ नदी में शिक्षक की तलाश शुरू की. मौके पर भीड़ जमा हो गई.