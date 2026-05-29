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जनगणना कार्य से लौटे सरकारी शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, 5 जुलाई को होना था प्रोबेशन पूरा

भवानी सिंह जनगणना का कार्य पूरा कर गुरुवार शाम को हलैना कस्बा लौटे थे.

मृतक भवानी सिंह
मृतक भवानी सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 4:42 PM IST

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भरतपुर : जिले के हलैना कस्बे में एक सरकारी शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. शिक्षक जनगणना कार्य पूरा कर लौटे थे. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के ढाका की ढाणी गांव निवासी भवानी सिंह भरतपुर जिले के बेवर गांव स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. हलैना थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है.

मृतक के पिता हेमाराम ने बताया कि भवानी सिंह जनगणना का कार्य पूरा कर गुरुवार शाम को हलैना कस्बा लौटे थे. घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी. भवानी सिंह की हालत बिगड़ती देख मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें हलैना के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए. सूचना मिलते ही हलैना थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. शुक्रवार को पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. पिता हेमाराम ने बताया कि भवानी सिंह परिवार के जिम्मेदार सदस्य थे. उनके दो बेटे हैं. उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव और रिश्तेदारों में भी शोक का माहौल बना हुआ है.

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TEACHER DIES AFTER CENSUS WORK
TEACHER RETURNED FROM CENSUS DIES
सरकारी शिक्षक की हार्टअटैक से मौत
GOVT TEACHER DIES OF HEART ATTACK
GOVT TEACHER DIES IN BHARATPUR

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