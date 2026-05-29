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जनगणना कार्य से लौटे सरकारी शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, 5 जुलाई को होना था प्रोबेशन पूरा

भरतपुर : जिले के हलैना कस्बे में एक सरकारी शिक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ गई. शिक्षक जनगणना कार्य पूरा कर लौटे थे. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के ढाका की ढाणी गांव निवासी भवानी सिंह भरतपुर जिले के बेवर गांव स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. हलैना थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है.

मृतक के पिता हेमाराम ने बताया कि भवानी सिंह जनगणना का कार्य पूरा कर गुरुवार शाम को हलैना कस्बा लौटे थे. घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी. भवानी सिंह की हालत बिगड़ती देख मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें हलैना के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.