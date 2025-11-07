ETV Bharat / state

महिला ने शिक्षिका की नौकरी करते हुए नियमित बीएड की, तथ्य छिपाए, अब आरोप पत्र थमाया

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरकारी शिक्षिका की नौकरी करते हुए एक महिला को नियमित बीएड करना भारी पड़ गया. इस महिला ने तथ्य छिपाकर न केवल नियमित प्रशिक्षण पूरा किया, बल्कि इस अवधि में सरकार से शिक्षक पद का वेतन, बोनस व भत्ते के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी प्राप्त कर लिया. अब मामला उजागर होने पर शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक को आरोप पत्र थमाया है और जांच शुरू कर दी है. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) महेश कुमार मेहता ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलेडा की लेवल-1 शिक्षिका को आरोप पत्र जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि महिला ने अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत रहते हुए बीएड पाठ्यक्रम को नियमित प्रशिक्षार्थी के रूप में पूरा किया. इस अवधि में शिक्षिका ने विद्यालय से तथ्य छिपाकर एवं विभाग को गुमराह कर नियमित वेतन, भत्ते व बोनस प्राप्त किए. पढ़ें:डॉक्टर की नकली मोहर लगाकर RGHS योजना में लाखों का गबन, उपभोक्ता भंडार का संचालक गिरफ्तार