महिला ने शिक्षिका की नौकरी करते हुए नियमित बीएड की, तथ्य छिपाए, अब आरोप पत्र थमाया
अलवर में एक शिक्षिका पर नौकरी करते हुए नियमित बी.एड. प्रशिक्षण लेने और तथ्य छिपाकर वेतन भत्ते प्राप्त करने के आरोप में जांच शुरू हुई.
Published : November 7, 2025 at 7:58 PM IST
अलवर: सरकारी शिक्षिका की नौकरी करते हुए एक महिला को नियमित बीएड करना भारी पड़ गया. इस महिला ने तथ्य छिपाकर न केवल नियमित प्रशिक्षण पूरा किया, बल्कि इस अवधि में सरकार से शिक्षक पद का वेतन, बोनस व भत्ते के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी प्राप्त कर लिया. अब मामला उजागर होने पर शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक को आरोप पत्र थमाया है और जांच शुरू कर दी है.
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) महेश कुमार मेहता ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलेडा की लेवल-1 शिक्षिका को आरोप पत्र जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि महिला ने अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत रहते हुए बीएड पाठ्यक्रम को नियमित प्रशिक्षार्थी के रूप में पूरा किया. इस अवधि में शिक्षिका ने विद्यालय से तथ्य छिपाकर एवं विभाग को गुमराह कर नियमित वेतन, भत्ते व बोनस प्राप्त किए.
आरोप पत्र में शिक्षिका पर विभाग को गुमराह कर नियमित रूप से वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी मेहता ने बताया कि शिक्षिका ने लोकसेवक के गरिमामय पद पर रहते हुए विभाग को गुमराह किया तथा तथ्य छिपाए, जिससे लोकसेवक पद की गरिमा का उल्लंघन हुआ. इसके अलावा उनके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई, जिसके चलते यह आरोप भी लगाया गया है.
शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनिक जांच का निर्णय: जिला शिक्षा अधिकारी मेहता ने बताया कि शिक्षिका के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अनुशासनिक जांच कार्रवाई का निर्णय किया गया है. उन्होंने बताया कि शिक्षिका के खिलाफ प्राप्त शिकायत पर प्राथमिक जांच करने के बाद नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का जवाब मिलने के बाद शिक्षिका के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.