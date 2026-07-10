क्लास 3 की छात्रा से छेड़खानी, परिजनों ने शिक्षक को चप्पल से पीटा.. पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

क्लास 3 की छात्रा से छेड़खानी, परिजनों ने शिक्षक को चप्पल से पीटा.. पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
गया में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ की गलत हरकत की, स्कूल पहुंचकर महिलाओं ने चप्पल से पीटा. पढ़ें-
Published : July 10, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 11:22 AM IST
गया: बिहार के गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में तृतीय कक्षा की छात्रा के साथ अप्रिय घटना सामने आई है. 8 जुलाई को स्कूल में शिक्षक ने बच्ची के साथ गलत हरकत की. बच्ची ने घर पहुंचकर परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए.
महिलाओं ने चप्पल से की शिक्षक की पिटाई: 9 जुलाई को आक्रोशित परिजनों और गांव की महिलाओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया. उन्होंने आरोपी शिक्षक को घेर लिया और उसकी अपनी चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. महिलाओं के गुस्से को देखते हुए शिक्षक बच नहीं पाया.
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई FIR: घटना की सूचना मिलते ही आमस पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. परिजनों की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत सेक्सुअल हैरेसमेंट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया.
गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया आरोपी: आमस थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और साक्ष्यों को मजबूत करने में जुटी हुई है. बच्ची की सुरक्षा और परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है.
"सरकारी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया गया है. आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है."-धनंजय कुमार, आमस थानाध्यक्ष
समाज में बढ़ रही है चिंता: यह घटना सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की जवाबदेही और स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
पुलिस जांच जारी: पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन छानबीन की जा रही है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है. आरोपी शिक्षक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो सके.
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