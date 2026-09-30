JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- दो माह बाद भी कमेटी गठन की दिशा में नहीं हुई पहल
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने परीक्षा सुधार के लिए कमेटी गठन नहीं होने से सरकार पर निशाना साधा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 30, 2026 at 2:07 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर कठघरे में खड़ा किया. मंच के सदस्यों ने कहा कि सरकार की ओर से जेपीएससी में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी गठित करने की बात कही गई थी. लेकिन करीब दो माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
रिफॉर्म मंच के सदस्य अर्चना कुमारी के अनुसार, सरकार ने घोषणा की थी कि जेपीएससी में सुधार के लिए अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की बात कही गई थी. मंच का आरोप है कि घोषणा के बाद दो महीने का समय बीत चुका है. लेकिन अब तक कमेटी के गठन को लेकर कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है.
परीक्षा सुधार को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं: मंच
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच ने जेपीएससी की परीक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े विवादों का भी मुद्दा उठाया. सदस्यों ने कहा कि लगातार परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहे हैं. मंच का कहना है कि इन मामलों में कई अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कुछ मामलों में आरोपी जेल तक पहुंचे हैं. इसके बावजूद परीक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
मंच ने कहा कि केवल अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने से परीक्षा व्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, जिम्मेदारी तय करने और व्यवस्था में सुधार के लिए संस्थागत स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है. सरकार ने यदि कमेटी गठन की घोषणा की है तो उसे जल्द से जल्द अमल में लाया जाना चाहिए. इसमें छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्याओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को लेकर ठोस सुझाव सामने आ सके.
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की प्रमुख मांगे
1. रिफॉर्म कमेटी की घोषणा हुई थी जो कि आज तक अस्तित्व में नहीं आई.
2. रिफॉर्म की नितांत आवश्यकता है, ताकि भविष्य में फिर से गड़बड़ी ना हो.
3. रिफॉर्म कमेटी यथाशीघ्र बने और उसमें विभिन्न छात्र एवं छात्र प्रतिनिधियों को शामिल कर ऐसी नियुक्ति की जाए जो देश में मिसाल कायम करे.
4. नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित की जाए और खाली पड़े जितने भी पद हैं, उसके लिए रिफॉर्म के बाद यथाशीघ्र कैलेंडर जारी की जाए और ससमय रिजल्ट जारी कर नियुक्ति दी जाए.
5. JSSC और JPSC में सभी पद रिवाइज कर फ्रेश बेदाग गैर राजनीतिक लोगों को 1 महीने के अंदर नियुक्त किया जाए.
6. खाली पड़े विभागवार सभी पदों का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए.
मंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार का यही रवैया जारी रहा और सुधार की दिशा में जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में छात्र फिर से आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं. मंच ने कहा कि अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है और सरकार को समय रहते इस मामले में स्पष्ट पहल करनी चाहिए.
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