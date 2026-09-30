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JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- दो माह बाद भी कमेटी गठन की दिशा में नहीं हुई पहल

पीसी करते जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य ( ईटीवी भारत )

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर कठघरे में खड़ा किया. मंच के सदस्यों ने कहा कि सरकार की ओर से जेपीएससी में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी गठित करने की बात कही गई थी. लेकिन करीब दो माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है.