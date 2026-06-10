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बेकार जंगली घास को अनमोल बनाती हैं ये महिलाएं, नैनी की इन मास्टर आर्टिस्टों को किसने दी चुनौती?, जानिए

प्लास्टिक के दौर में भी बरकरार है कुदरती मूंज का क्रेज: फिरोजा कहती हैं कि आधुनिक दौर में प्लास्टिक के बर्तनों और डलियों की भरमार के बावजूद मूंज के उत्पादों की मांग कम नहीं हुई है. प्लास्टिक के आने से इस कला पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है. अब तो इसकी मांग और बढ़ गई है, क्योंकि लोग प्लास्टिक की जगह इस कुदरती और हस्तनिर्मित (Handmade) चीज को ज्यादा पसंद करते हैं. इसमें कोई केमिकल या साइड इफेक्ट नहीं है. उदाहरण के लिए मूंज से बनी छोटी टोकरियों में सूती कपड़ा लगाकर घरों में रोटियां रखने के लिए बड़े चाव से इस्तेमाल किया जाता है.

मार्केट में यह होलसेल में 250 से 300 रुपये तक में बिकती है और सीधे ग्राहक को 350 से 400 रुपये तक में दी जाती है. जब उत्पाद सीधे ग्राहकों तक नहीं पहुंचता, तो बिचौलिए बीच में 100 से 150 रुपये तक का मार्जिन कमा लेते हैं. शिल्पकारों की मांग है कि अगर ग्राहक सीधे उनसे जुड़ें, तो उनकी मेहनत का पूरा और सीधा लाभ उन्हें मिल सके.

गंगा किनारे के गांवों से मजदूर इस मटेरियल (मूंज) को लाते हैं और हम साल भर के लिए इसे इकट्ठा स्टॉक कर लेते हैं. फिरोजा जी के अनुसार, एक बड़ी डलिया या टोकरी को बारीक कारीगरी से तैयार करने में करीब एक से डेढ़ दिन का समय लगता है.

20 सालों की मेहनत और बिचौलियों की चुनौती: प्रयागराज में पिछले 20 वर्षों से मूंज शिल्प से जुड़ीं और राज्य पुरस्कार से सम्मानित हस्तशिल्पी फिरोजा ने बताया, इस काम में लागत भले ही कम आती हो, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है.

एक समय हाशिए पर जा चुकी इस कला को सरकारी संरक्षण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और क्लस्टर परियोजनाओं के जरिए नया जीवन मिल रहा है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कि कैसे यह कुदरती कला प्लास्टिक के दौर में भी अपनी धाक जमाए हुए है. कैसे महिलाएं नई डिजाइनों के दम पर इसे आगे बढ़ा रही हैं और कैसे बिचौलियों के प्रभाव को कम करके शिल्पकारों की आय को दोगुना से तीन गुना किया जा रहा है.

संगम नगरी प्रयागराज की पहचान सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि यहां के पारंपरिक हुनर से भी है. एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत शामिल यहां का मूंज शिल्प (Moonj Craft) आज वैश्विक पहचान बना रहा है. गंगा के कछारी इलाकों में उगने वाली प्राकृतिक घास (मूंज) से टोकरियां, डलिया और घरेलू सजावट के बारीक सामान बनाने का यह हुनर सदियों पुराना है.

प्रयागराज: नदियों के किनारे उगने वाली जंगली घास को जब प्रयागराज की ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से बुनती हैं, तो वह एक अनमोल कलाकृति बन जाती है. 'मूंज शिल्प' सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि हजारो घरों का चूल्हा है, लेकिन, आज इस पारंपरिक कला पर आधुनिक प्लास्टिक का साया मंडरा रहा है. दिन-रात सुई और घास से उंगलियां जख्मी करने वाली इन महिलाओं के हिस्से आज भी सिर्फ तंगहाली है. देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता अक्षय कुमार की ख़ास रिपोर्ट...



पुश्तैनी हुनर और आधुनिक बदलाव: मूंज शिल्प से जुड़ीं स्थानीय महिला कारीगर परवीन ने बताया कि यह काम हमारे यहां पूरी तरह पुश्तैनी है. हम लोग बचपन से ही इसे देख रहे हैं और शादी के बाद भी इस काम को निरंतर कर रहे हैं.

ओडीओपी (ODOP) योजना से मिले लाभ पर बात करते हुए परवीन कहती हैं. पहले हम लोग सिर्फ घर में ही सामान बनाकर रख लेते थे और कोई भी आकर इसे बहुत सस्ते दामों में ले जाता था, लेकिन जब से मूंज को ओडीओपी में शामिल किया गया है. हमें बाहर निकलने और बड़े बाजारों को देखने का मौका मिला है.

ODOP और सरकारी योजना का प्रभाव (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार हमें प्रगति मैदान (दिल्ली), नोएडा और बम्बई (मुंबई) जैसे बड़े शहरों के मेलों में भेजती है. जहां हमारे उत्पादों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और सामान अच्छे दामों पर बिक जाता है.

पुरानी डलिया से डाइनिंग सेट तक का सफर: उन्होंने बताया कि सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उनकी कला को पूरी तरह बदल दिया है. पहले हम लोग सिर्फ पारंपरिक डलिया और मौनी (छोटी टोकरी) ही बनाना जानते थे, लेकिन सरकार ने जब हमें ट्रेनिंग दिलवाई, तो हमने नई-नई डिजाइनें सीखी. अब हम लोग डाइनिंग टेबल सेट, पेन स्टैंड, हॉटकेस और खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स जैसी आधुनिक वैरायटी भी मूंज से तैयार करते हैं. बाजार में अब इन नई डिजाइनों को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

आय और आर्थिक बदलाव (Photo Credit: ETV Bharat)



3000 कारीगरों को ट्रेनिंग और मुफ्त टूलकिट: डीआईसी के उपायुक्त शरद टंडन ने बताया कि साल 2018 से ओडीओपी (ODOP) योजना के तहत मूंज उत्पादों को विशेष वरीयता दी जा रही है. प्रयागराज में लगभग 350 परिवार इस शिल्प से सीधे जुड़े हुए हैं. विभाग द्वारा अब-तक लगभग 3000 कारीगरों को उन्नत किस्म के उत्पाद और नई डिजाइन बनाने के लिए प्रशिक्षित (Train) किया जा चुका है और उन्हें आधुनिक टूलकिट भी वितरित की गई हैं. इसके अलावा ऋण योजनाओं के माध्यम से शिल्पकारों को सब्सिडी का लाभ भी दिया जा रहा है.

ई-कॉमर्स और वैश्विक पहुंच (Photo Credit: ETV Bharat)



विदेशों तक पहुंच: डीआईसी शरद टंडन ने बताया कि मूंज उत्पादों को देश के सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर्ड कराकर उनकी डिजिटल फोटोग्राफी के साथ डिस्प्ले कराया गया है. इसका परिणाम यह हुआ है कि अब शिल्पकारों को देश के साथ-साथ विदेशों से भी सीधे ऑर्डर्स मिल रहे हैं. इन विदेशी ऑर्डर्स को किफायती दरों पर भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग (Indian Post) के साथ विशेष टाई-अप किया गया है, जो सब्सिडाइज्ड रेट पर इन उत्पादों को विदेशों में डिलीवर कर रहा है.

लोन से पहले मिलने वाले अन्य बड़े लाभ (Photo Credit: ETV Bharat)



90% सब्सिडी: उन्होंने बताया कि शिल्पकारों को कॉपरेटिव सोसाइटी से भी आगे ले जाने के लिए विभाग अब क्लस्टर परियोजना पर काम कर रहा है. इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 90 प्रतिशत की भारी सब्सिडी दी जा रही है. इस परियोजना के लागू होने से कारीगरों के समूह को एक 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' (CFC) मिलेगा.

शरद टंडन जी के मुताबिक, यदि किसी बड़ी कंपनी या बाजार से एक साथ 1000 या 5000 बास्केट का बड़ा आदेश आता है, तो कोई एक परिवार उसे अकेले तय समय में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन क्लस्टर के तहत बना 200-300 परिवारों का समूह (SPV) इस ऑर्डर को आपस में बांटकर समय पर पूरा कर सकेगा.

आवेदन कैसे करें ? (Photo Credit: ETV Bharat)

क्लस्टर के माध्यम से ही शिल्पकारों को कच्चा माल (Raw Material) नई तकनीक और उनका अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया जाएगा. मेले प्रदर्शनियां और आय में ढाई गुना की वृद्धि सरकार द्वारा शिल्पकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश और देश भर के विभिन्न मेलों में निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

शरद टंडन ने बताया कि केवल स्टॉल ही नहीं, बल्कि कारीगरों के रहने, खाने और आने-जाने के खर्च के रूप में प्रति लाभार्थी लगभग 20000 रुपये का रीइंबर्समेंट (खर्च की वापसी) भी सरकार द्वारा दिया जाता है. पूरे देश में ऐसे करीब 250 मेले लगते हैं, जिनमें से अकेले प्रयागराज में ही अब साल भर में 11 मेलों का आयोजन होता है, जिसमें शिल्पकारों को निशुल्क स्टॉल की व्यवस्था दी जाती है.

भविष्य की योजना और क्लस्टर मॉडल (Photo Credit: ETV Bharat)

इस चौतरफा सहयोग का असर अब शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति पर साफ दिखने लगा है. उपायुक्त शरद टंडन के अनुसार, पहले मूंज शिल्प से जुड़े परिवारों की औसत वार्षिक आय 48,000 से 60,000 रुपये के बीच हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच चुकी है. आय में हुई इस ढाई से तीन गुना की वृद्धि के कारण अब नई पीढ़ी (कारीगरों के बच्चे) भी नौकरी के लिए भटकने के बजाय गर्व से अपने इस पैतृक हुनर और रोजगार को अपना रही है.

मूंज शिल्प आज बदलाव के एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है: शरद टंडन ने बताया कि प्रयागराज का पारंपरिक मूंज शिल्प आज बदलाव के एक बेहतरीन दौर से गुजर रहा है. त्योहारों के सीजन, विशेषकर दीपावली जैसे मौकों पर शिल्पकारों के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए वे बाहरी जिलों के कारीगरों की मदद लेते हैं. हाशिए पर जा चुकी इस कला का पुनरुत्थान न केवल ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी साकार कर रहा है.

जिला उद्योग केंद्र के अनुसार, अगले दो वर्षों के भीतर मूंज उत्पादों के 'डायरेक्ट एक्सपोर्ट' (सीधे निर्यात) की व्यवस्था भी पूरी तरह सुनिश्चित कर ली जाएगी, जिसके बाद प्रयागराज की यह कुदरती चमक वैश्विक बाजारों में और अधिक मजबूती से बिखरेगी.

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