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बीकानेर कैंसर अस्पताल की सरकारी दवाएं दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिली, 22 महंगे इंजेक्शन जब्त...सरकार ने दिए जांच के आदेश

बीकानेर/जयपुर: उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्र बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट में गंभीर कैंसर मरीजों के उपचार के लिए निशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिलने से हड़कंप मच गया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने महंगे कैंसर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा किया. पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 वॉयल जब्त किए.

इनमें बीकानेर के कैंसर अस्पताल को सरकारी सप्लाई के तहत भेजे चार वॉयल भी शामिल हैं. जब्त इंजेक्शनों में BAVENCIO (Avelumab) 200 एमजी/10 एमएल सहित DARZALEX, IMFINZI, ERBITUX, ADCETRIS और KEYTRUDA जैसे महंगे कैंसर इंजेक्शन शामिल हैं. इनमें कई इंजेक्शनों की कीमत एक वॉयल के लिए एक लाख रुपए या अधिक बताई जा रही है. मामले ने सरकारी अस्पतालों को भेजी जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवाओं की निगरानी और उनके वितरण तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए. मंत्री खींवसर ने जयपुर में कहा कि सरकारी अस्पतालों को मुहैया कराई जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवा की कालाबाजारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बीकानेर भेजी सरकारी सप्लाई दिल्ली कैसे पहुंची?: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिल्ली में बरामद इंजेक्शनों में कुछ इंजेक्शन सरकारी सप्लाई के थे. दवा निर्माता कंपनियों की ओर से यह जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है कि इन विशेष बैचों की सप्लाई केवल सरकारी माध्यम से की गई थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सप्लाई की दवाएं अस्पतालों तक पहुंचने के बाद ब्लैक मार्केट में कैसे पहुंची? बताया जा रहा है कि बरामद 22 वॉयल में से चार वॉयल बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट को भेजे गए थे. इसके बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) से लेकर बीकानेर पीबीएम अस्पताल प्रशासन तक मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, इस पूरे मामले में PBM अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई रहा.

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RMSCL से मांगी जानकारी: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने मामले की जांच में RMSCL से भी जानकारी मांगी है. पुलिस ने सरकारी सप्लाई से जुड़े दस्तावेज, दवाओं के बैच और वितरण की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही जांच में सरकारी स्तर पर सहयोग मांगा है. जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि संबंधित बैच RMSCL से बीकानेर के किस संस्थान को भेजा था, अस्पताल में दवा किस अधिकारी या कर्मचारी ने रिसीव की और उसके बाद उसका वितरण किस प्रक्रिया के तहत किया गया.

सरकारी सप्लाई की पहचान मिटाई: दिल्ली में बरामद दवाओं की जांच में पाया कि इंजेक्शनों पर अंकित सरकारी सप्लाई से संबंधित पहचान और विवरण मिटाने का प्रयास किया गया. इससे आशंका गहरा गई कि सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली महंगी दवाओं को व्यवस्थित तरीके से ब्लैक मार्केट में खपाने के लिए नेटवर्क काम कर रहा था. पुलिस कार्रवाई में इस नेटवर्क के राजस्थान, दिल्ली और मुंबई सहित अन्य स्थानों तक फैले होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं और सरकारी दवाओं को अस्पतालों से बाहर निकालने में किस स्तर पर मिलीभगत हुई, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

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लाखों की नकदी बरामद: दिल्ली पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 27.19 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है. आरोपियों की पहचान अभिषेक, शुभम, सूरज, शांतनु और आयुष कर्ण सहित अन्य के रूप में बताई गई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि सरकारी दवाओं की सप्लाई का स्रोत क्या था और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था.

एक-एक इंजेक्शन की कीमत लाखों में: बरामद इंजेक्शनों में कई ऐसी दवाएं हैं, जिनकी बाजार कीमत लाख या अधिक है. कैंसर के गंभीर मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले DARZALEX, IMFINZI, ERBITUX, BAVENCIO, ADCETRIS और KEYTRUDA जैसे इंजेक्शन पुलिस की कार्रवाई में मिले हैं. सरकारी अस्पतालों में पात्र मरीजों को ये दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए इनके ब्लैक मार्केट में पहुंचने का मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है.