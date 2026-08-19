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बीकानेर कैंसर अस्पताल की सरकारी दवाएं दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिली, 22 महंगे इंजेक्शन जब्त...सरकार ने दिए जांच के आदेश

बीकानेर कैंसर अस्पताल की सरकारी सप्लाई के महंगे इंजेक्शन दिल्ली में कालाबाजारी से हड़कंप मच गया. चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर बोले-यह कतई बर्दाश्त नहीं.

Bikaner stirred up after injection black marketing was caught in Delhi
दिल्ली में इंजेक्शन की कालाबाजारी पकड़े जाने से बीकानेर में हड़कंप (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 2:25 PM IST

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बीकानेर/जयपुर: उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्र बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट में गंभीर कैंसर मरीजों के उपचार के लिए निशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिलने से हड़कंप मच गया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने महंगे कैंसर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा किया. पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 वॉयल जब्त किए.

इनमें बीकानेर के कैंसर अस्पताल को सरकारी सप्लाई के तहत भेजे चार वॉयल भी शामिल हैं. जब्त इंजेक्शनों में BAVENCIO (Avelumab) 200 एमजी/10 एमएल सहित DARZALEX, IMFINZI, ERBITUX, ADCETRIS और KEYTRUDA जैसे महंगे कैंसर इंजेक्शन शामिल हैं. इनमें कई इंजेक्शनों की कीमत एक वॉयल के लिए एक लाख रुपए या अधिक बताई जा रही है. मामले ने सरकारी अस्पतालों को भेजी जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवाओं की निगरानी और उनके वितरण तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए. मंत्री खींवसर ने जयपुर में कहा कि सरकारी अस्पतालों को मुहैया कराई जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवा की कालाबाजारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बीकानेर भेजी सरकारी सप्लाई दिल्ली कैसे पहुंची?: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिल्ली में बरामद इंजेक्शनों में कुछ इंजेक्शन सरकारी सप्लाई के थे. दवा निर्माता कंपनियों की ओर से यह जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है कि इन विशेष बैचों की सप्लाई केवल सरकारी माध्यम से की गई थी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सप्लाई की दवाएं अस्पतालों तक पहुंचने के बाद ब्लैक मार्केट में कैसे पहुंची? बताया जा रहा है कि बरामद 22 वॉयल में से चार वॉयल बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट को भेजे गए थे. इसके बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) से लेकर बीकानेर पीबीएम अस्पताल प्रशासन तक मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, इस पूरे मामले में PBM अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई रहा.

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RMSCL से मांगी जानकारी: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने मामले की जांच में RMSCL से भी जानकारी मांगी है. पुलिस ने सरकारी सप्लाई से जुड़े दस्तावेज, दवाओं के बैच और वितरण की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही जांच में सरकारी स्तर पर सहयोग मांगा है. जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि संबंधित बैच RMSCL से बीकानेर के किस संस्थान को भेजा था, अस्पताल में दवा किस अधिकारी या कर्मचारी ने रिसीव की और उसके बाद उसका वितरण किस प्रक्रिया के तहत किया गया.

सरकारी सप्लाई की पहचान मिटाई: दिल्ली में बरामद दवाओं की जांच में पाया कि इंजेक्शनों पर अंकित सरकारी सप्लाई से संबंधित पहचान और विवरण मिटाने का प्रयास किया गया. इससे आशंका गहरा गई कि सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली महंगी दवाओं को व्यवस्थित तरीके से ब्लैक मार्केट में खपाने के लिए नेटवर्क काम कर रहा था. पुलिस कार्रवाई में इस नेटवर्क के राजस्थान, दिल्ली और मुंबई सहित अन्य स्थानों तक फैले होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं और सरकारी दवाओं को अस्पतालों से बाहर निकालने में किस स्तर पर मिलीभगत हुई, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

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लाखों की नकदी बरामद: दिल्ली पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 27.19 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है. आरोपियों की पहचान अभिषेक, शुभम, सूरज, शांतनु और आयुष कर्ण सहित अन्य के रूप में बताई गई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाने में जुटी है कि सरकारी दवाओं की सप्लाई का स्रोत क्या था और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था.

एक-एक इंजेक्शन की कीमत लाखों में: बरामद इंजेक्शनों में कई ऐसी दवाएं हैं, जिनकी बाजार कीमत लाख या अधिक है. कैंसर के गंभीर मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले DARZALEX, IMFINZI, ERBITUX, BAVENCIO, ADCETRIS और KEYTRUDA जैसे इंजेक्शन पुलिस की कार्रवाई में मिले हैं. सरकारी अस्पतालों में पात्र मरीजों को ये दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए इनके ब्लैक मार्केट में पहुंचने का मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है.

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इन सवालों के जवाब तलाश रही दिल्ली पुलिस

  • सबसे महत्वपूर्ण सवाल सरकारी सप्लाई की दवाओं के अस्पताल से बाहर निकलने को लेकर है?
  • पुलिस पता लगा रही है कि RMSCL से बीकानेर को संबंधित बैच की कितनी दवाएं भेजी गईं?
  • यह स्टॉक बीकानेर में किस मेडिकल कॉलेज या अस्पताल को आवंटित किया गया था?
  • अस्पताल में दवाओं की खेप किसने रिसीव की?
  • स्टॉक का रिकॉर्ड और मरीजों को वितरण का विवरण क्या है?
  • बरामद चार वॉयल अस्पताल से बाहर कैसे पहुंचे?
  • क्या अस्पताल के स्टोर, वेयरहाउस या वितरण व्यवस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति इसमें शामिल है?
  • सरकारी सप्लाई की पहचान मिटाकर दवाओं को दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक कौन पहुंचा रहा था?
  • इस नेटवर्क में राजस्थान, दिल्ली और मुंबई के अलावा और कौन-कौन लोग या स्थान जुड़े हैं?

जांच से सामने आएगी पूरी तस्वीर: दिल्ली में हुई कार्रवाई के बाद बीकानेर में भी सरकारी दवाओं के स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड की जांच की संभावना बढ़ गई है. पुलिस जांच का दायरा अब केवल दिल्ली में पकड़े आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सप्लाई की पूरी चेन को खंगाला जा सकता है. बरामद चार वॉयल का संबंध बीकानेर की सरकारी सप्लाई से पुष्ट होता है तो अस्पताल स्तर से लेकर RMSCL के वितरण तंत्र तक जिम्मेदारी तय करने की दिशा में जांच आगे बढ़ सकती है.

दवा की सुरक्षा व वितरण पर सवाल: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली महंगी कैंसर दवाओं की सुरक्षा और वितरण व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पुलिस की विस्तृत जांच और सरकारी रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही स्पष्ट होगा कि बीकानेर से भेजी सरकारी दवाएं दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंची और पूरे नेटवर्क में कौन-कौन शामिल हैं.

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मंत्री बोले-कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं: इधर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जयपुर में कहा, सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवाओं की किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने आरएमएससीएल एवं संबंधित अधिकारियों से दवा की पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक रजिस्टर, इंडेंट, डिस्पैच एवं अस्पताल स्तर पर वितरण का रिकॉर्ड तत्काल जांचने के निर्देश दिए.

कड़ी कार्रवाई करेंगे: खींवसर ने कहा, यदि जांच में सरकारी दवा की आपूर्ति में किसी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली महंगी दवाओं की उपलब्धता और उनके सुरक्षित उपयोग की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है.

8 जिलों में 280 करोड़ रुपए मंजूर: मंत्री खींवसर ने कहा कि 8 क्रमोन्नत उप जिला चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए कुल 280 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है. प्रत्येक उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए. इनमें उप जिला चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), बिलाड़ा (जोधपुर), देचू (फलौदी), खाजूवाला (बीकानेर), प्रतापपुर (बांसवाड़ा), रायपुर (ब्यावर), खण्डार (सवाई माधोपुर) और छबड़ा (बारां) शामिल हैं.

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