बाजारों और चलन में फिर वापस आए मिलेट्स से बनें फूड-डिशेस, खाने का स्टोर खोलने के लिए सरकार दे रही 20 लाख की सब्सिडी
ETV Bharat Explainer में पढ़िए श्रीअन्न की फाइव स्टार होटल में डिमांड; डिशेज, मिठाई और कुकीज की भरमार...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 5:40 PM IST
आगरा: स्वास्थ्य जागरूकता के इस दौर में एक बार फिर बाजरा, ज्वार और रागी जैसे पारंपरिक अनाज सुर्खियों में हैं. पोषण से भरपूर ये मिलेट्स न सिर्फ हमारी थाली को हेल्दी बना रहे हैं, बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. बढ़ती फिटनेस ट्रेंड के बीच मिलेट्स आधुनिक सुपरफूड बनकर लोगों की पसंद में तेजी से शामिल हो रहें हैं. इन अनाजों से नए अवतार के रूप में क्या-क्या डिशें बनाई जा रही हैं, और किस तरह से ये हेल्थ और स्वाद दोनों को टक्कर दे रहें हैं. आइए, ईटीवी भारत के एक्सप्लेनर में ‘मिलेट्स मिशन’ से ‘सुपर फूड’ की डिमांड और तमाम डिशेस, मिठाई, कुकीज और सरकार की सब्सिडी स्कीम के बारे में जानते हैं...
2023 में हुई ‘मिलेट्स मिशन’ की शुरूआत: खानपान और बदलती जीवनशैली से डायबिटीज, मोटापा, कब्ज, कॉलेस्ट्रॉल और हार्ट प्राब्लम जैसी बीमारी तेजी से लोगों को जकड़ रही हैं. जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी थाली से ‘सुपर फूड’ यानी मोटे अनाज का गायब होना है. गलत लाइफ स्टाइल और खानपान से होने वाली बीमारियों को लेकर पीएम मोदी ने 2023 में ‘मिलेट्स मिशन’ की शुरूआत की. बजट में मोटे अनाज को नई पहचान ‘श्रीअन्न’ के रूप में दी. जिससे आम आदमी की थाली में दोबारा ‘सुपर फूड’ अपनी पहुंच बनाए. पीएम मोदी के ‘मिलेट्स मिशन’ से आज ‘सुपर फूड’ की फाइव स्टार होटल में 35 प्रतिशत तक डिमांड बढ़ी है.
पीएम के बाद अब सीएम की पहल: पीएम मोदी ‘मिलेटस मिशन’ के बाद, योगी सरकार मोटे अनाज उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया. जिसमें किसानों को मिलेट्स की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिसके लिए सरकार हर साल लाखों किसानों को फ्री में मिलेट्स की मिनी किट वितरित करती है. जिससे किसान दोबारा से मिलेट्स की खेती कर सकें.
पहले किसान मिनी किट देने के लिए अन्नदाता को खोजने पड़ते थे. मगर, अब खुद किसान मिनी किट के लिए संपर्क करते हैं. इसी के चलते अब यूपी में मिलेट्स की खेती का रकबा बढ़ रहा है. इसके साथ ही यूपी सरकार मिलेट्स खेती के लिए जरूरी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसमें रागी थ्रेसर कम पर्लर, मल्टी मिलेट्स क्रॉप थ्रेसर समेत अन्य शामिल हैं.
कम पानी और कम लागत से अच्छी पैदावार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां बताते हैं कि मिलेट्स की खेती में कम पानी की जरूरत होती है. रिसर्च के मुताबिक, एक किलोग्राम बाजरा, ज्वार, रागी, सावां या कोदो उगाने के लिए 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है.
कम लागत में मिलेट्स की 13 क्विटंल पैदावार: किसान भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पहले मेरे दादा-पिता मिलेट्स की खेती करते थे. धीरे-धीरे मिलेट्स की खेती आगरा में बंद हो गई थी. लेकिन बाद में, कृषि विभाग से मिलेट्स की मिनी किट मिलने पर रागी, कोदो और सांवा की बुवाई की. कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक मिलेट्स की खेती की. जिससे मैंने 1 हेक्टयर में 13 क्विंटल मिलेट्स की पैदावार की. जिसका अच्छा भाव भी मिला है. इसमें पैदावार कम है. मगर, भाव सही मिलता है. सरकार इसके लिए एमएसपी की खरीद और शुरू करें तो और किसानों को फायदा होगा.
30 साल पहले नहीं थी मिलेट्स डिश की डिमांड: होटल के शेफ निजामुद्दीन ने बताया कि आज से 30 साल तक मिलेट्स की डिश की डिमांड होटलों में नहीं थी. 2 साल से मिलेट्स मिशन शुरू हुआ, तो अब होटल्स में मिलेट्स डिश की डिमांड बढी है. जो हेल्थ के लिए फायदेमंद है. इसमें शुगर कम है. हमारे होटल में बाजरे का सलाद परोसा जाताहै. जो बेहद आसान है. जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर बना सकता है. सबसे पहले बाजारा को पानी में करीब 30 मिनट तक सोख करते हैं. इसके बाद उसे उबाल कर उसमें नमक, चाट मसाला और नींबू के साथ ही हरी सब्जियों का मिश्रित करके सलाद बन जाएगी. जो हेल्दी है.
जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने तो उन्होंने अकाल, सूखा और भुखमरी को लेकर जय जवान और जय किसान का नारा दिया. जिसमें देश में अनाज की पैदावार पर जोर दिया गया. जिससे देश में बाहर से गेंहू आया. जो हाइब्रिड वैरायटी का था. जिनकी पैदावार अधिक रही. तब तक देश में गलत प्रचार कर दिया गया कि जो गरीब हैं, वो मोटा अनाज खाते हैं. जो अमीर हैं. उनका खाना गेंहू के आटे से बने उत्पाद हैं. गरीबी और अमीरी के प्रचार से देश में मोटा अनाज खाने का चलन खत्म होता चला गया. जिससे कि देश में अब डायबिटीज, मोटापा और अन्य बीमारी बढ़ी तो अब मोटे अनाज का नाम हर किसी की जुबान पर फिर वापस आ गया.
मोटे अनाज हैं ‘सुपर फूड’: एसएनएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि मोटे अनाज सेहतमंद और ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. मोटे अनाज में फाइबर, आयरन, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, विटामिन्स, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैरोटीन समेत अन्य पोषक तत्व मात्रा में होते हैं. जिससे ये मोटे अनाज ‘सुपर फूड’ कहे जाते हैं. इनमे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है. जिससे कि मधुमेह, मोटापा और अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए मोटे अनाज का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है.
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट्स: यूपी सरकार ने इस साल प्रदेश में 30 मोबाइल मिलेट्स आउटलेट्स चलाने का लक्ष्य रखा है. जिसमें मोबाइल वाहन, शहरों, बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेट्स आधारित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देंगे. इसके लिए सरकार प्रत्येक मोबाइल आउटलेट को 10 लाख रुपये तक का अनुदान देगी. जिससे छोटे उद्यमियों और समूहों को मिलेट्स मार्केटिंग में नए रोजगार के अवसर मिलेंगे.
17 जिले में खोले जाएंगे मिलेट्स स्टोर: यूपी सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिले में 17 मिलेट्स स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है. एक मिलेट्स स्टोर खोलने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान सरकार दे रही है. इन स्टोर्स से मिलेट्स और उनसे बने उत्पादों की बिक्री की जाएगी. जिससे लोगों तक मोटा अनाज आसानी से पहुंच सकेगा.
मिलेट्स की हिट डिशेज: रोटी, कचौरी, पूड़ी, नमकपारा, चीला, डोसा, इडली, उपमा, कबाब, बिरयानी, लड्डू, कुल्फी, कटलेट, केक, बिस्किट, खिचड़ी, बर्गर, खीर, दलिया, हलवा, फ्रेंच फ्राइज और अन्य डिश भी मौजूद हैं.
यूपी में इन मिलेट्स की खेती पर जोर: आगरा और आसपास के जिलों की बात करें, तो यहां पर बाजरा और मक्का मिलेट्स की खूब खेती होती है. इसके साथ ही, इस क्षेत्र में सरकार का बाजरा और मक्का के साथ ही रागी, कोदो, ज्वार, सांवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी और कुटकी की खेती पर जोर है.
