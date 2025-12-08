ETV Bharat / state

बाजारों और चलन में फिर वापस आए मिलेट्स से बनें फूड-डिशेस, खाने का स्टोर खोलने के लिए सरकार दे रही 20 लाख की सब्सिडी

मिलेट्स का जादू: स्वस्थ जीवनशैली और सरकार की पहल से मोटे अनाज बन रहे हैं सुपरफूड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

2023 में हुई ‘मिलेट्स मिशन’ की शुरूआत: खानपान और बदलती जीवनशैली से डायबिटीज, मोटापा, कब्ज, कॉलेस्ट्रॉल और हार्ट प्राब्लम जैसी बीमारी तेजी से लोगों को जकड़ रही हैं. जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी थाली से ‘सुपर फूड’ यानी मोटे अनाज का गायब होना है. गलत लाइफ स्टाइल और खानपान से होने वाली बीमारियों को लेकर पीएम मोदी ने 2023 में ‘मिलेट्स मिशन’ की शुरूआत की. बजट में मोटे अनाज को नई पहचान ‘श्रीअन्न’ के रूप में दी. जिससे आम आदमी की थाली में दोबारा ‘सुपर फूड’ अपनी पहुंच बनाए. पीएम मोदी के ‘मिलेट्स मिशन’ से आज ‘सुपर फूड’ की फाइव स्टार होटल में 35 प्रतिशत तक डिमांड बढ़ी है.

आगरा: स्वास्थ्य जागरूकता के इस दौर में एक बार फिर बाजरा, ज्वार और रागी जैसे पारंपरिक अनाज सुर्खियों में हैं. पोषण से भरपूर ये मिलेट्स न सिर्फ हमारी थाली को हेल्दी बना रहे हैं, बल्कि कई बीमारियों से बचाव में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. बढ़ती फिटनेस ट्रेंड के बीच मिलेट्स आधुनिक सुपरफूड बनकर लोगों की पसंद में तेजी से शामिल हो रहें हैं. इन अनाजों से नए अवतार के रूप में क्या-क्या डिशें बनाई जा रही हैं, और किस तरह से ये हेल्थ और स्वाद दोनों को टक्कर दे रहें हैं. आइए, ईटीवी भारत के एक्सप्लेनर में ‘मिलेट्स मिशन’ से ‘सुपर फूड’ की डिमांड और तमाम डिशेस, मिठाई, कुकीज और सरकार की सब्सिडी स्कीम के बारे में जानते हैं...

पीएम के बाद अब सीएम की पहल: पीएम मोदी ‘मिलेटस मिशन’ के बाद, योगी सरकार मोटे अनाज उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया. जिसमें किसानों को मिलेट्स की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिसके लिए सरकार हर साल लाखों किसानों को फ्री में मिलेट्स की मिनी किट वितरित करती है. जिससे किसान दोबारा से मिलेट्स की खेती कर सकें.

पहले किसान मिनी किट देने के लिए अन्नदाता को खोजने पड़ते थे. मगर, अब खुद किसान मिनी किट के लिए संपर्क करते हैं. इसी के चलते अब यूपी में मिलेट्स की खेती का रकबा बढ़ रहा है. इसके साथ ही यूपी सरकार मिलेट्स खेती के लिए जरूरी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसमें रागी थ्रेसर कम पर्लर, मल्टी मिलेट्स क्रॉप थ्रेसर समेत अन्य शामिल हैं.

अनाज में मौजूद कई चीजें. (Photo Credit; ETV Bharat)

कम पानी और कम लागत से अच्छी पैदावार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां बताते हैं कि मिलेट्स की खेती में कम पानी की जरूरत होती है. रिसर्च के मुताबिक, एक किलोग्राम बाजरा, ज्वार, रागी, सावां या कोदो उगाने के लिए 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है.



कम लागत में मिलेट्स की 13 क्विटंल पैदावार: किसान भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पहले मेरे दादा-पिता मिलेट्स की खेती करते थे. धीरे-धीरे मिलेट्स की खेती आगरा में बंद हो गई थी. लेकिन बाद में, कृषि विभाग से मिलेट्स की मिनी किट मिलने पर रागी, कोदो और सांवा की बुवाई की. कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक मिलेट्स की खेती की. जिससे मैंने 1 हेक्टयर में 13 क्विंटल मिलेट्स की पैदावार की. जिसका अच्छा भाव भी मिला है. इसमें पैदावार कम है. मगर, भाव सही मिलता है. सरकार इसके लिए एमएसपी की खरीद और शुरू करें तो और किसानों को फायदा होगा.

अनाज में मौजूद पोषक तत्व. (Photo Credit; ETV Bharat)

30 साल पहले नहीं थी मिलेट्स डिश की डिमांड: होटल के शेफ निजामुद्दीन ने बताया कि आज से 30 साल तक मिलेट्स की डिश की डिमांड होटलों में नहीं थी. 2 साल से मिलेट्स मिशन शुरू हुआ, तो अब होटल्स में मिलेट्स डिश की डिमांड बढी है. जो हेल्थ के लिए फायदेमंद है. इसमें शुगर कम है. हमारे होटल में बाजरे का सलाद परोसा जाताहै. जो बेहद आसान है. जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर बना सकता है. सबसे पहले बाजारा को पानी में करीब 30 मिनट तक सोख करते हैं. इसके बाद उसे उबाल कर उसमें नमक, चाट मसाला और नींबू के साथ ही हरी सब्जियों का मिश्रित करके सलाद बन जाएगी. जो हेल्दी है.

इन मिलेट्स पर होगी खेती. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें,चीफ शेफ राहुल ने बताया कि मिलेट्स मिशन के बाद से 30 प्रतिशत से अधिक डिमांड मिलेट्स डिश की बढ़ी है. हम अपने होटल में मिलेट्स कबाब, बिरयानी, कुकीज, मिठाई बनाते हैं. जिसे मेहमान खाते हैं तो वॉव फील करते हैं. मेहमान अपने दोस्तों को मिलेट्स डिश के बारे में बताते हैं. जिससे दूसरे लोग भी होटल में आने पर मिलेट्स डिश की डिमांड करते हैं. वहीं शेफ इमरान महमूद ने बताया कि हम किनुआ मिलेट्स की सलाद और अन्य डिश बना रहे हैं. जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही बाजारा, रागी और अन्य मिलेट्स की डिशेज की खूब डिमांड है.

मिलेट्स से बनीं डिशेस. (Photo Credit; ETV Bharat)

SNMC के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि आजादी से पहले तक देश में खूब मोटा अनाज उगाया और खाया जाता था. जब अंग्रेज भारत में आए. उनकी डाइट में ब्रेड, बर्गर, पिज्जा था. जो मोटे अनाज से बनाना बेहद मुश्किल था. इसके लिए गेंहू का महीन आटा यानी मैदा चाहिए. अंग्रेजों ने यहां पर गेंहू से जब ये आइटम बनाए और उन्हें खाना शुरू किया. जिससे देश में गेंहू का चलन शुरू हुआ. मोटा अनाज की पैदावार भी कम होती थी. जिसकी वजह से देश में कई बार अकाल भी पड़ा.

लोगों का पसंद आ रही मिलेट्स से बनी डिशें. (Photo Credit; ETV Bharat)

जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने तो उन्होंने अकाल, सूखा और भुखमरी को लेकर जय जवान और जय किसान का नारा दिया. जिसमें देश में अनाज की पैदावार पर जोर दिया गया. जिससे देश में बाहर से गेंहू आया. जो हाइब्रिड वैरायटी का था. जिनकी पैदावार अधिक रही. तब तक देश में गलत प्रचार कर दिया गया कि जो गरीब हैं, वो मोटा अनाज खाते हैं. जो अमीर हैं. उनका खाना गेंहू के आटे से बने उत्पाद हैं. गरीबी और अमीरी के प्रचार से देश में मोटा अनाज खाने का चलन खत्म होता चला गया. जिससे कि देश में अब डायबिटीज, मोटापा और अन्य बीमारी बढ़ी तो अब मोटे अनाज का नाम हर किसी की जुबान पर फिर वापस आ गया.

मोटे अनाज हैं ‘सुपर फूड’: एसएनएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि मोटे अनाज सेहतमंद और ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. मोटे अनाज में फाइबर, आयरन, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, विटामिन्स, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैरोटीन समेत अन्य पोषक तत्व मात्रा में होते हैं. जिससे ये मोटे अनाज ‘सुपर फूड’ कहे जाते हैं. इनमे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है. जिससे कि मधुमेह, मोटापा और अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए मोटे अनाज का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है.

मिलेट्स से बनीं डिशेस. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा के बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट भी गांव-गांव जाकर लोगों को मिलेटस डिश और उसे बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. जिसमें गांव की बुजुर्ग महिलाओं से मिलेटस डिश के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही महिलाओं और किशोरियों को उन व्यंजन के बारे में और उसे बनाने का तरीका भी बताया जा रहा है. इसके साथ ही मोटा अनाज खाने के फायदे भी बताए जा रहे हैं.

टेस्टी भी हेल्दी भी. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी सरकार ने मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. जिसमें मिलेट्स प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग सेंटर खोलने के लिए अधिकतम 47.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही हैं. इसके साथ ही प्रदेश में मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर खोलने के लिए यूपी सरकार 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है.