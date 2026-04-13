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झारखंड में लोकायुक्त नियुक्ति जल्द, एक हफ्ते में राज्यपाल को जाएगी सिफारिश!

झारखंड में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट को अपना जवाब पेश किया है.

Government Submits Response to High Court Regarding Lokayukta Appointment in Jharkhand
झारखंड हाईकोर्ट परिसर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 4:05 PM IST

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रांचीः झारखंड में लंबे समय से लंबित लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल को भेज दी जाएगी.

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का अपडेट

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कुछ नाम पहले ही राज्यपाल को भेजे जा चुके हैं. हालांकि उन पर आपत्तियां जताई गई हैं और सरकार उन पर पुनर्विचार कर रही है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है.

23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

इस मामले पर अधिवक्ता धीरज कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 1 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि 25 मार्च को नियुक्ति समिति की बैठक हो चुकी है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उसी दौरान कुछ और समय की मांग की थी, जिसके बाद 13 अप्रैल की तारीख तय की गई थी.

अब सरकार की ओर से एक सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की अनुशंसा राज्यपाल को भेजने की बात कही गई है. जिसके आधार पर अदालत ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल निर्धारित की है.

दरअसल, झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत कई संवैधानिक पदों पर वर्षों से नियुक्ति नहीं होने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. इसके साथ ही राजकुमार की अवमानना याचिका भी इस मामले से जुड़ी हुई है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि कई महत्वपूर्ण पद 3 से 5 वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है. इस पर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है और जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा.

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