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केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सरकार सख्त; कार्रवाई के निर्देश के साथ रिपोर्ट भी तलब

केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सरकार सख्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर STF की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. सरकार के निर्देश पर संयुक्त सचिव आनंद त्रिपाठी ने संस्थान के कुलसचिव को निर्देश जारी किया है.

उन्होंने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट भी तलब की है. संस्थान में कथित धर्मांतरण और महिला रेजिडेंट डॉक्टर के यौन उत्पीड़न का मामला अब संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों तक पहुंच गया है.