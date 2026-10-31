केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सरकार सख्त; कार्रवाई के निर्देश के साथ रिपोर्ट भी तलब
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की ओर से जारी पत्र में संस्थान के कुलसचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:22 AM IST
लखनऊ: किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर STF की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. सरकार के निर्देश पर संयुक्त सचिव आनंद त्रिपाठी ने संस्थान के कुलसचिव को निर्देश जारी किया है.
उन्होंने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट भी तलब की है. संस्थान में कथित धर्मांतरण और महिला रेजिडेंट डॉक्टर के यौन उत्पीड़न का मामला अब संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों तक पहुंच गया है.
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की ओर से जारी पत्र में संस्थान के कुलसचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. यह पत्र अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/एसटीएफ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के संदर्भ में जारी किया गया है.
डॉ. रमीजउद्दीन नायक की गिरफ्तारी से खुला मामला: प्रकरण दिसंबर 2025 का है. संस्थान के पैथोलॉजी विभाग में तैनात रेजिडेंट डॉ. रमीजउद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक पर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए थे.
कार्रवाई की जद में शिक्षक भी: शिकायत के आधार पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 9 जनवरी में को आरोपी को गिरफ्तार किया था. एसटीएफ की रिपोर्ट में कुछ शिक्षकों की भूमिका कार्रवाई की जद में है.
मामले में कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है. आरोप है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद विभागीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी को बचाने का प्रयास हुआ.
हालांकि, मामले में सात सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर किसी को दोषी न ठहराते हुए मामले की जांच एसटीएफ से करने की सिफारिश की थी.
नेटवर्किंग की भी जांच: मामले की जांच के दायरे में केजीएमयू परिसर में कथित धार्मिक नेटवर्किंग, इस्लामिक मेडिकोज नामक समूह और पूर्व में मिली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने जैसे बिंदु भी शामिल बताए गए हैं. एसटीएफ की जांच का उद्देश्य आरोपी डॉक्टर के कथित मददगारों और पूरे घटनाक्रम में अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल करना है.
शासन स्तर पर संयुक्त सचिव आनंद त्रिपाठी ने केजीएमयू को पत्र जारी कर एसटीएफ की रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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