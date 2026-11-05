ETV Bharat / state

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार का कड़ा एक्शन प्लान, कंपनियों से चर्चा के बाद 'वर्क फ्रॉम होम' के निर्देश

दिल्ली सरकार का कड़ा एक्शन प्लान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं. सर्दियों के मौसम में बिगड़ने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक से निपटने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लगातार और ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में कॉरपोरेट और निजी कंपनियों के साथ आवश्यक चर्चा के बाद एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए 20 नवंबर तक 'वर्क फ्रॉम होम' का विकल्प भी शामिल किया गया है.

सड़क पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने कॉरपोरेट सेक्टर और विभिन्न दफ्तरों के साथ अहम बैठकें की हैं. सरकार की ओर से कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदूषण के अत्यधिक गंभीर स्तर के दिनों में अपने कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत तक 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही को कम करना है, जिससे जहरीले धुएं और गाड़ियों के टायरों से उड़ने वाली धूल पर अंकुश लगाया जा सके.