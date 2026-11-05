दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार का कड़ा एक्शन प्लान, कंपनियों से चर्चा के बाद 'वर्क फ्रॉम होम' के निर्देश
सरकार का यह समन्वित प्रयास आने वाले दिनों में दिल्ली की आबोहवा को सुधारने में मददगार साबित होगा.
Published : November 5, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं. सर्दियों के मौसम में बिगड़ने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक से निपटने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लगातार और ठोस कदम उठा रही है. इसी कड़ी में कॉरपोरेट और निजी कंपनियों के साथ आवश्यक चर्चा के बाद एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए 20 नवंबर तक 'वर्क फ्रॉम होम' का विकल्प भी शामिल किया गया है.
सड़क पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने कॉरपोरेट सेक्टर और विभिन्न दफ्तरों के साथ अहम बैठकें की हैं. सरकार की ओर से कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदूषण के अत्यधिक गंभीर स्तर के दिनों में अपने कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत तक 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही को कम करना है, जिससे जहरीले धुएं और गाड़ियों के टायरों से उड़ने वाली धूल पर अंकुश लगाया जा सके.
आसपास के इलाकों और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण के इस एक्शन प्लान के दायरे में केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि एनसीआर के तमाम नजदीकी इलाके और जिले भी शामिल हैं. सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़े सीमावर्ती व एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत निर्माण कार्यों पर पाबंदी, एंटी-स्मॉग गन का नियमित उपयोग, सड़कों की मैकेनिकली सफाई और पराली प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
सख्त प्रवर्तन और मॉनिटरिंग
भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के खिलाफ बनाए गए इस एक्शन प्लान को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने को कहा गया है. शहर के प्रमुख प्रदूषण हॉट्सस्पॉट की विशेष निगरानी की जा रही है. इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने, पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त जुर्माना लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. सरकार का यह समन्वित प्रयास आने वाले दिनों में दिल्ली की आबोहवा को सुधारने में मददगार साबित होगा.
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