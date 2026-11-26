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सरकार के वक्तव्य से लगता है कि वह बिलासपुर एयरपोर्ट को बंद करना चाहते हैं- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर : चकरभाठा स्थित एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रामकृष्ण महापात्र, जस्टिस संतोष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जाहिर की. राज्य शासन ने कोर्ट में कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में विकसित करने के लिए फिलहाल फंड नहीं है.

खंडपीठ ने 9 साल से चल रही सुनवाई के दौरान पारित आदेशों का उल्लेख किया. इसमें राज्य सरकार द्वारा एक से ज्यादा बार बिलासपुर एयरपोर्ट को 4 सी श्रेणी में विकसित किए जाने का कमिटमेंट भी शामिल है. उससे संबंधित अन्य आदेशों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास द्वारा दिए गए वक्तव्य को कोर्ट ने स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया.

हाईकोर्ट हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं की लगातार सुनवाई और विकास की मॉनिटरिंग कई वर्षों से कर रहा है. इस दौरान 17 फरवरी 2023 से लेकर 2026 तक एक से अधिक आदेशों में राज्य सरकार के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में जल्दी से जल्दी विकसित करने का कमिटमेंट दिया गया था जो आदेशों में उल्लेखित है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने 2026 के ऐसे ही एक आदेश को पढ़कर सुनाया जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह कमिटमेंट दिया गया है.

चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आप कैसे इस स्थिति को आज पलट सकते हो. अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या अत्यंत कम है इसलिए यहां फ्लाइट संचालन करने में राज्य सरकार को घाटा हो रहा है. याचिकाकर्ताओं के अन्य अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि प्रथम तो 4 सी श्रेणी में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नहीं लगेगी. राज्य सरकार पिछले 5 महीने से एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के 63 करोड़ के प्रस्ताव और नए एटीसी टावर के 40 करोड़ के प्रस्ताव को मंत्रालय स्तर पर रोक कर रखी है. अगर केवल इन्हें मंजूर कर दिया जाए तो 103 करोड़ में 4 सी श्रेणी के लिए आवश्यक आधे से अधिक काम हो जाएगा. साथ ही यहां से यात्री भी पर्याप्त हैं.

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि बिना एयरपोर्ट विकसित हुए कोई एयरलाइंस उड़ान कैसे संचालित करेगी. इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से लगातार यही कहा गया कि अगर एयरलाइन कंपनियां बिलासपुर से बड़े विमान और उड़ानों को चलाने का कमिटमेंट देंगे, तभी उसे 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने पर कार्य होगा, अन्यथा जब आगे धनराशि उपलब्ध होगी तब इस बारे में विचार किया जाएगा.