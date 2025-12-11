ETV Bharat / state

नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव केस, रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार ने HC से मांगा समय

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत, जिला पंचायत चुनाव में री-पोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर आज गुरुवार 11 दिसंबर को सुनवाई की.

जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि नियत की है. आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में जांच चल रही है और रिपोर्ट पेश करनी है. इसलिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाए.

17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई: यही नहीं महाधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि यह अपराध से जुड़ा मामला है. इसलिए इसमें जनहित याचिका नहीं हो सकती. इसमे सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 17 दिसंबर की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई. मामले के अनुसार 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का कथिथ अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. जिसमें कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायलय की शरण भी ली थी.