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'समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का फैसला रद्द करें सरकार'- ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की मांग

Electricity employees Strike Updates ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेन्द्र दुबे और हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर रविंदर सिंह घनघस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शैलेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाकर स्पष्ट नीतिगत निर्णय घोषित करें कि हरियाणा में कहीं भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पैरेलल लाइसेंस को रद्द करने की मांग: शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सरकार को इस निर्णय के अनुरूप आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर कंपनी को दिए गए पैरेलल लाइसेंस को रद्द कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. हरियाणा सरकार को केवल APTEL में अपील करने तक सीमित रहने के बजाय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक अधिकारों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए.