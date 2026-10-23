'समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का फैसला रद्द करें सरकार'- ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की मांग
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन और हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का फैसला रद्द करने की मांग की.
Published : October 23, 2026 at 3:44 PM IST
चंडीगढ़: ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेन्द्र दुबे और हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर रविंदर सिंह घनघस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शैलेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाकर स्पष्ट नीतिगत निर्णय घोषित करें कि हरियाणा में कहीं भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पैरेलल लाइसेंस को रद्द करने की मांग: शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि सरकार को इस निर्णय के अनुरूप आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर कंपनी को दिए गए पैरेलल लाइसेंस को रद्द कराने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. हरियाणा सरकार को केवल APTEL में अपील करने तक सीमित रहने के बजाय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक अधिकारों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए.
'निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा': ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर ने विद्युत नियामक आयोग (HERC) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आयोग का निर्णय निजीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है. आयोग के अध्यक्ष मुकेश गर्ग के नेतृत्व में इलेवन पावर कंपनी को गुरुग्राम और नूंह में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया जाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है.
किन नियमों के आधार पर दिया लाइसेंस? शैलेन्द्र ने संबंधित कंपनी के बिजली क्षेत्र में अनुभव, तकनीकी क्षमता और पर्याप्त पूंजी निवेश को लेकर सवाल उठाए. शैलेन्द्र ने मांग की कि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए कि कंपनी की पात्रता, वित्तीय क्षमता और बिजली वितरण के अनुभव का किस आधार पर आकलन किया गया तथा लाइसेंस देते समय उपभोक्ताओं और सार्वजनिक बिजली वितरण कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया.
मामले की हो निष्पक्ष जांच: शैलेन्द्र ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में नियामक आयोग और निजी कंपनी की भूमिका की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि लाइसेंस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की आशंका दूर हो सके. बिजली जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर मिलीभगत का संदेह पैदा होना भी गंभीर विषय है. सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर पूरे मामले की समीक्षा करानी चाहिए.
पैरलल लाइसेंस पूरे देश में कहीं नहीं: ईटीवी भारत से बात करते हुए हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर रविंदर सिंह घनघस ने कहा कि मई महीने में जब यह लाइसेंस अप्लाई हुआ. तब से हम सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि इस तरह का पैरलल लाइसेंस पूरे देश में कहीं नहीं है. ये निजी क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने की तैयारी है. हमसे सरकार भी कहती रही कि वह भी निजीकरण के विरोध में है.
हम इस फैसले का विरोध करेंगे: सरकार ने कहा कि HERC संवैधानिक संस्था है. वहां किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे. विरोध ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विभाग ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई के बाद लाइसेंस देने का जो काम किया है. इसका बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एसोसिएशन में गुस्सा है. रविंदर सिंह घनघस ने कहा कि प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री के प्रॉफिट वाले उपभोक्ताओं को कैप्चर करेगी. उसका सीधा असर हमारे रेवेन्यू पर पड़ेगा. जिससे हमारे बिजली से संबंधित सारे काम प्रभावित होंगे. जिसकी हमें आशंका है, वे कहते हैं जब लाइसेंस दे दिया तो हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था.
अनिल विज के सवाल पर क्या कहा? जब उनसे सवाल किया गया कि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि मामले में सरकार न्यायिक प्राधिकरण के सामने अपील करेगी, लेकिन अब कह रह हैं कि नियम 108 के तहत वे इस फैंसले को निरस्त करेंगे? इस पर वे कहते हैं कि अपील करना अपने आप में आई वाश करने जैसा है. जैसे किसी कर्मचारी का कोर्ट में कोई केस हो और उसका निर्णय उसकी सेवानिवृत्ति पर आता है. इसलिए अपील करने का कोई मकसद नहीं है. हमें अच्छा लगा कि सरकार ने नियम का इस्तेमाल कर इसको रद्द करने की बात कही है. यह मामला जनहित का है. उम्मीद करता हूं कि जनता भी इससे खुश होगी और आगे बिजली दरों की बढ़ोतरी की मार से भी वह बचेगी. यह किसानों के लिए भी अच्छी खबर है अगर सरकार उस नियम का इस्तेमाल करती है.
बिजली कर्मचारियों की मांगे: उन्होंने सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर कहा कि वैसे तो हमारी कई मांगें हैं लेकिन अभी यह मुद्दा सबसे अहम है. सरकार को कर्मचारियों के हितों में भी नीतिगत फैसले लेने चाहिए. ताकि वह सुचारू रूप से अपने काम कर सके. सरकार से बातचीत से पहले हमारी बैठक है. जिसमें हम यह तय करेंगे कि अपनी बात किस हद तक रखनी है. अभी हमारा एजेंडा इस पैरलल लाइसेंस को रद्द करने का है. उन्होंने कहा कि अगर फैसला नहीं होता, तो अभी हमारी हड़ताल जारी है. सरकार को पता है कि सभी का समर्थन इस मुद्दे पर हमारे साथ है. इसलिए सरकार को जनहित में लाइसेंस रद्द करने का फैंसला ले लेना चाहिए.
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