ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की सिफारिश पर निर्णय ले सरकार

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का आदेश. ( Photo Credit: Allahabad High Court )