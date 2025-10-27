हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की सिफारिश पर निर्णय ले सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर निर्देश दिया है कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय ले.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बार फिर निर्देश दिया है कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय ले. अदालत ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार निर्णय शीघ्र निर्णय ले. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया.
एक याचिका पहले भी दाखिल की गई थी: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में एक याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने 12 जनवरी, 2024 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था. इस समिति ने शिक्षामित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की.
मगर रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो अवमानना याचिका दाखिल की गई. याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है. उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिया जाए.
अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल किया: 18 सितंबर 2025 को कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, सहित अन्य अधिकारियों से अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा था. सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया. इसमें कहा गया कि समिति ने 21 अक्टूबर को हुई बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया.
फैसले के लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक: इस दौरान निर्णय लिया कि यह मामला समिति के दायरे से बाहर है. इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है. समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है. कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हलफनामे पर विचार करने के बाद कहा कि इस स्तर पर अवमानना अर्जी लंबित रखने का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह शिक्षामित्र के मानदेय को बढ़ाने को लेकर समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे.
