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खाद कंपनियों की सब्सिडी बंद कर किसानों के खातों में राशि दे सरकार- भारतीय किसान संघ

भारतीय किसान संघ ने किसान उत्पादक संगठनों की मदद के लिए बनाए गए क्लस्ट बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए इनकी जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है.

BKS President K Sai Reddy
भारतीय किसान संघ प्रेसवार्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:44 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 9:20 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से रासायनिक कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी की राशि को खत्म कर वह राशि सीधे किसानों को दिए जाने की मांग उठाई है. संघ ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इससे किसान स्वतंत्र रहेगा कि उसे अमुक कंपनी की खाद खरीदनी है और कंपटीशन की वजह से खाद की कीमतों में कमी आएगी.

भारतीय किसान संघ ने किसान उत्पादक संगठनों की मदद के लिए बनाए गए क्लस्ट बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (सीबीबीओ) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए इनकी जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है. भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के. साई रेड्डी ने कहा है कि 70 फीसदी सीबीबीओ मजबूती से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे और इसका नुकसान एफपीओ को उठाना पड़ रहा है.

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के. साई रेड्डी (ETV Bharat)

सीबीबीओ की भूमिका की हो जांच

राजधानी भोपाल में भारतीय किसान संघ के कार्यालय में साई रेड्डी और नेफर्ड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर पत्रकारों से रूबरू हुए. नेफर्ड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने कहा "देश भर में करीबन 25 हजार किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं, लेकिन इसको लेकर देश भर में इसकी वर्किंग को लेकर कंफ्यूजन है. इसलिए इनके लिए एक कानून होना चाहिए, ताकि ये कृषि से जुड़ी बेहतर गतिविधियां संचालित कर सकें. इसको लेकर जल्द ही भारतीय किसान संघ केन्द्र सरकार से मिलकर मांग रखेगी."

किसान संघ ने किसान उत्पाद संगठनों को मजबूत बनाने के लिए गठित क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. किसान संघ का कहना है कि इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि किसान उत्पादन संगठनों की मदद कर सकें. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग बहुत कमजोर है और इसका असर एफपीओ पर पड़ रहा है. इसकी जिला कलेक्टर द्वारा निगरानी की जानी है, लेकिन इसकी प्रभावी तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है.

सीबीबीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है या फिर उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं तो उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए. इसके अलावा माई फेडरेशन किसानों पर दवाब कम करने के लिए एफपीओ को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए.

भारतीय किसान संघ केन्द्र सरकार को सौंपे सुझाव

के. साई रेड्डी ने कहा "सीबीबीओ का कार्यकाल पांच साल का होता है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें पूरा भुगतान किया जा चुका है. इसलिए अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एफपीओ की मदद कौन करेगा. हालांकि इस स्थिति को देखते हुए भारतीय किसान संघ ने माही फाउंडेशन का गठन किया है, जो देश के सभी एफपीओ की मदद करेगा. एफपीओ बनने के बाद भी किसान के साथ जो उनका संबंध होना चाहिए, वह नहीं है."

इस दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि एफपीओ और किसानों के बीच भरोसा बनाया जा सके. भारतीय किसान संघ और माही फेडरेशन मिलकर इस दिशा में काम करेगा. उन्होंने कहा कि देश में कुछ मॉडल एफपीओ खड़े हो, ताकि उनको देखकर देश में दूसरे एफपीओ आगे बढ़ सकें. इसको लेकर केन्द्र सरकार को सुझाव सौंपे हैं.

एफपीओ को दिया जाए खाद-बीज बेचने का अधिकार

भारतीय किसान संगठन ने प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर कहा है कि मामला सिर्फ मूंग खरीदी तक ही सीमित नहीं है. राज्य और केन्द्र सरकार को समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को एफपीओ को और मजबूत करना चाहिए. इन्हें खाद और बीज बेचने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि ये किसान और सरकार के बीच की मजबूत कड़ी बन सकें. इससे समय पर खाद और बीज न मिलने की समस्या भी खत्म होगी.

Last Updated : July 27, 2026 at 9:20 PM IST

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