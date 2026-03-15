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'हिमाचल की गाड़ियों पर पंजाब में एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार करे सरकार, लोगों को होगी परेशानी'

पंजाब भी हिमाचल के वाहनों पर जवाबी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है. इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के लोगों पर पड़ेगा.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 11:00 AM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से एंट्री टैक्स लेता है. हाल ही में हिमाचल ने एंट्री बैरियर पर टैक्स की दरें भी बढ़ा दी हैं. ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. अब पंजाब भी जवाबी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है. पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में कहा कि सरकार हिमाचल में रजिस्टर्ड नंबर वाली गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने की संभावनाएं तलाश रही है. इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है.

वहीं, इस मुद्दे पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार ने भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है. पंजाब के वित्त मंत्री ने विधानसभा में हिमाचल पर एंट्री टैक्स लगाने की बात कही है. इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के लोगों पर पड़ेगा. हिमाचल से देश के कई राज्यों में जाने के लिए पंजाब से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसे में इस तरह का टैक्स आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जाने के लिए कई मार्ग पंजाब से होकर गुजरते हैं. ऐसे में अगर एंट्री टैक्स लगाया जाता है तो इसका प्रभाव हिमाचल के यात्रियों और व्यापारियों पर भी पड़ेगा. सरकार को इस पर दोबारा विचार करना होगा.

हिमाचल के लोगों को होगी परेशानी

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर क्षेत्रों के जिलों के बीच लंबे समय से सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं. दोनों राज्यों के लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं और रोजमर्रा के कामकाज के चलते लोगों का सुबह-शाम आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में एंट्री टैक्स लागू होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन सारी चीजों को लेकर विचार करना चाहिए. हिमाचल के लोगों को यदि पंजाब में जाने के लिए टैक्स लग गया तो हिमाचल के लोग बहुत परेशान होंगे.'

सीएम सुक्खू भी कर चुके हैं आलोचना

वहीं, सीएम सुक्खू भी पंजाब के वित्त मंत्री की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि पंजाब के वित्त मंत्री हरजीत सिंह चीमा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण है. पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था और नीतियों के बारे में सही जानकारी नहीं है. टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है. हिमाचल में पर्यावरण शुल्क और एंट्री टैक्स नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, जिससे प्रदेश की आय में भी वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

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