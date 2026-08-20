जन आवास योजना के अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिल्डर्स को राहत

जन आवास योजना के अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिल्डर्स को राहत
आदेश के अनुसार बिल्डर 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ होगी.
Published : August 20, 2026 at 12:15 PM IST
जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जुडी बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने बिल्डरों के अटके और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अलग-अलग चरणों में समय सीमा तय कर दी. सरकार क इस आदेश क बाद अब उन प्रोजेक्ट्स राहत मिलेगी, जिनकी निर्माण अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन बिल्डर-डेवलपर्स काम पूरा नहीं कर पाए.
शासन उप सचिव रवि विजय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिल्डर 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ होगी. इसके बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय मिल सकेगा. हांलाकि, छह माह तक समय बढ़ाने पर 2 हजार रुपए, एक साल तक 5 हजार, दो साल तक 10 हजार और तीन साल तक 15 हजार रुपए प्रति यूनिट पेनल्टी देनी होगी. इस फैसले से लंबे समय से अटके आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आसान होगा.
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ये भी आदेश : आदेश के अनुसार यदि कोई बिल्डर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो नियम क अनुसार तय शर्तों के साथ ले-आउट या भवन मानचित्र निरस्त करा सकता है. इसमें समय पर आवेदन करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी. इसके साथ ही ले-आउट स्वीकृत है, लेकिन एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ तो बिल्डर प्रोजेक्ट बंद करा सकता है. इसके लिए ले-आउट शुल्क में मिली छूट की राशि जमा करनी होगी, जिसके बाद ले-आउट निरस्त किया जा सकेगा.
जिम्मेदारी विकासकर्ता की : जिन परियोजनाओं में भू-उपयोग परिवर्तन हो चुका है, लेकिन पट्टा लीज डीड या ले-आउट प्लान जारी नहीं हुआ, उनमें छह माह में आवेदन करना होगा. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना से जुड़े लोगो को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. सरकार ने साफ किया है कि भले ही पेनल्टी में राहत दी है, लेकिन परियोजना की अवधि बढ़ाने से मकान खरीदारों और आवंटियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.