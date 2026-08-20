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जन आवास योजना के अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बिल्डर्स को राहत

निर्माणाधीन बिल्डिंग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जुडी बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने बिल्डरों के अटके और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अलग-अलग चरणों में समय सीमा तय कर दी. सरकार क इस आदेश क बाद अब उन प्रोजेक्ट्स राहत मिलेगी, जिनकी निर्माण अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन बिल्डर-डेवलपर्स काम पूरा नहीं कर पाए. शासन उप सचिव रवि विजय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिल्डर 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं तो 100 प्रतिशत पेनल्टी माफ होगी. इसके बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय मिल सकेगा. हांलाकि, छह माह तक समय बढ़ाने पर 2 हजार रुपए, एक साल तक 5 हजार, दो साल तक 10 हजार और तीन साल तक 15 हजार रुपए प्रति यूनिट पेनल्टी देनी होगी. इस फैसले से लंबे समय से अटके आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आसान होगा. पढ़ें. हाउसिंग बोर्ड को RERA से बड़ी राहत, प्रताप नगर की दो आवासीय योजनाएं फिर हुईं बहाल