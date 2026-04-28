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नूंह का ये स्कूल बना नजीर, है तो सरकारी लेकिन सुविधाओं में प्राइवेट स्कूल को दे रहा है मात

स्कूल परिसर में चारों तरफ हरियाली: विद्यालय का नजारा किसी निजी स्कूल से कम है. स्कूल परिसर में चारों तरफ लगे पेड़-पौधे और उनकी हरियाली से वातावरण बेहद आकर्षक और शांति पूर्ण दिखाई देता है. विद्यालय के कमरों के अंदर और बाहर सुंदर रंग-रोगन किया गया है, जिससे स्कूल की सुंदरता और बढ़ गई है.

नूंह: जिले में जहां कई सरकारी स्कूल आज भी मूलभूत सुविधाओं और बेहतर माहौल के इंतजार में हैं, वहीं मुंढेता गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपनी बदली तस्वीर से नई पहचान बना रहा है. कभी साधारण हालात में गिने जाने वाला यह विद्यालय आज सुंदर वातावरण, साफ-सफाई, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा बन चुका है. विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही रंग-बिरंगी दीवारें, चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वातावरण और पढ़ाई में जुटे बच्चे हर किसी का मन मोह लेते हैं.

डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाएं: विद्यालय में छात्रों के लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई है. स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ सिस्टम लगाया गया है. बच्चों के लिए साफ-सुथरे शौचालय बनाए गए हैं और मिड-डे मील किचन भी व्यवस्थित और साफ-सुथरा है. यही कारण है कि बच्चों और अभिभावकों में विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा है. विद्यालय में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे बच्चों को तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है.

स्कूल परिसर में पेड़-पौधे (ETV Bharat)

सीमित संसाधनों में स्कूल को चमकायाः जानकारी के अनुसार विद्यालय में मिडिल सेक्शन में 162 बच्चे और प्राइमरी सेक्शन में 356 छात्र अध्ययनरत हैं. मिडिल में सात अध्यापक और प्राइमरी में चार शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद स्टाफ ने मेहनत और समर्पण से विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

स्कूल परिसर में हरियाली (ETV Bharat)

विद्यालय के विकास में कई संस्थानों का योगदानः विद्यालय के मुख्य अध्यापक सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने चार वर्ष पहले यहां कार्यभार संभाला था. उस समय स्कूल की स्थिति सामान्य थी और कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत थी. इसके बाद सहगल फाउंडेशन संस्था और एचडीएफसी परिवर्तन परियोजना के सहयोग से लगातार प्रयास किए गए. आज विद्यालय की बदली तस्वीर सबके सामने है और इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है.

राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुंढेता (ETV Bharat)

विद्यालय के विकास के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं शिक्षकः विद्यालय में मुख्याध्यापक सुरेश कुमार के अलावा असगर खान, याशिका मित्तल, मनसा राम, रामपाल, प्रदीप कुमार, दीपक कुमार, साबिर खान और ललिता सहित अन्य स्टाफ सदस्य सेवाएं दे रहे हैं. सभी शिक्षक बच्चों की शिक्षा और विद्यालय के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं.

स्कूल में पढ़ाते शिक्षक (ETV Bharat)

अन्य स्कूलों के लिए उदाहरण है यह विद्यालय: मुंढेता गांव का यह विद्यालय साबित कर रहा है कि यदि नीयत साफ हो, टीम मजबूत हो और काम करने का जज्बा हो तो सरकारी स्कूल भी किसी निजी संस्थान से कम नहीं हो सकते. सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसी विद्यालय के छात्र अलफेज हुसैन पुत्र हामिद हुसैन का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है. यह विद्यालय अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बदलाव और प्रेरणा की मिसाल बन चुका है.