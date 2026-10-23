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दीपावली से पहले सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, 3 नवंबर तक सफाई और मरम्मत...6 नवंबर से रोशनी

जयपुर स्थित शिक्षा संकुल ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: दीपावली पर घरों की सफाई और सजावट की तर्ज पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी स्वच्छता और सुंदरता का विशेष अभियान चलाया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में दीपावली से पहले सफाई, मरम्मत, रंग-रोगन और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खास बात ये है कि अभियान केवल भवनों की सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और प्रेरणादायी बनाने के लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.