दीपावली से पहले सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, 3 नवंबर तक सफाई और मरम्मत...6 नवंबर से रोशनी
स्कूलों में सफाई के साथ आकर्षक वातावरण तैयार करने पर जोर. इससे स्टूडेंट्स में स्कूल के प्रति गौरव और अपनत्व की भावना जगेगी.
Published : October 23, 2026 at 7:03 PM IST
जयपुर: दीपावली पर घरों की सफाई और सजावट की तर्ज पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी स्वच्छता और सुंदरता का विशेष अभियान चलाया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में दीपावली से पहले सफाई, मरम्मत, रंग-रोगन और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खास बात ये है कि अभियान केवल भवनों की सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और प्रेरणादायी बनाने के लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.
3 नवंबर तक संवारेंगे स्कूल, 6 नवंबर से रोशनी : माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार के निर्देशानुसार विद्यालय सौंदर्यीकरण एवं दीपोत्सव 2026 अभियान के तहत सभी सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में साफ-सफाई का काम 3 नवंबर तक पूरा करना होगा. विभाग का उद्देश्य है कि दीपावली पर स्कूल परिसर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आकर्षक दिखे. ललित कुमार ने बताया कि 6 नवंबर से दीपोत्सव तक स्कूलों में लाइट व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है. इससे स्कूलों को दीपावली पर रोशनी से सजाया जा सकेगा. स्कूलों में साफ-सफाई के साथ आकर्षक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया है, ताकि छात्रों में स्कूल के प्रति गौरव और अपनत्व की भावना विकसित हो.
पढ़ें: राजस्थान के 472 सरकारी स्कूलों में बनेंगे नए भवन, 401.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी
कबाड़ बने फर्नीचर की होगी नीलामी : अभियान के तहत स्कूलों में रखे कबाड़ फर्नीचर और अनुपयोगी दरी-पट्टी का नियमानुसार निस्तारण या नीलामी कराई जाएगी. इससे स्कूलों में अनावश्यक सामान हटेगा. उपयोगी जगह का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. जिन स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है, वहां मरम्मत और रंग-रोगन भी कराया जाएगा. विभाग ने स्कूलों में आवश्यक मरम्मत के साथ शौचालयों की स्थिति सुधारने पर विशेष जोर दिया है. जरूरत होने पर समसा की कंपोजिट ग्रांट से नियमानुसार मरम्मत कराई जा सकेगी. साथ ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई भी करवाई जाएगी, ताकि छात्रों को स्वच्छ वातावरण मिल सके.
जनसहयोग से संवरेगा स्कूल : अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने की भी योजना है. सफाई, मरम्मत और लाइटिंग के कार्यों में शिक्षक, छात्र, अभिभावक, ग्रामवासी, स्काउट-गाइड, एनएसएस, एनसीसी और स्थानीय सामाजिक संगठन सहयोग कर सकेंगे. विभाग का मानना है कि सामुदायिक भागीदारी से स्कूलों के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा और स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से निभाई जा सकेगी. आदेशों में जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से अभियान पूरा कराने और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
पढ़ें: जनाधार की गलतियों से अटका बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा, अब आधार-लिंक बैंक खातों से भुगतान की तैयारी
पढ़ें: प्रदेश के 16 हजार से ज्यादा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य जारी, अधिकारी करेंगे निरीक्षण, कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई
पढ़ें: स्कूलों की बदहाली पर सख्त ACS, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, गुणवत्ता जांच के बाद ही लगेगा मटेरियल