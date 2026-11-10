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निजी स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक होंगे अलवर के सरकारी स्कूल, 225 में डिजिटल लाइब्रेरी बनी, 66 में और बनेगी

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अब जिले की सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जा रहा है. इसके तहत स्कूलों में सबसे पहले डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. बाद में अन्य कार्य होंगे. जिले की 225 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं, वहीं करीब 66 सरकारी स्कूलों में अभी यह कार्य जारी है.