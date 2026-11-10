निजी स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक होंगे अलवर के सरकारी स्कूल, 225 में डिजिटल लाइब्रेरी बनी, 66 में और बनेगी
स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को इंटरनेट, AI तकनीक का उपयोग एवं अन्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
Published : November 10, 2026 at 2:39 PM IST
अलवर: अब जिले की सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जा रहा है. इसके तहत स्कूलों में सबसे पहले डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. बाद में अन्य कार्य होंगे. जिले की 225 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं, वहीं करीब 66 सरकारी स्कूलों में अभी यह कार्य जारी है.
समसा के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी होने से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट आदि आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मुहैया हो सकेंगे. इस कवायद का लाभ यह होगा कि अब ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. इन डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर, हाईस्पीड इंटरनेट, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक फर्नीचर और सोलर सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे विद्यार्थियों को स्कूल में ही ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री पढ़ने और तकनीक के माध्यम से नई जानकारियां हासिल करने का अवसर मिलेगा. इस कार्य में सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी सहयोग के लिए आगे आ रही हैं.
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हर पंचायत की एक स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी: समसा के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि जिले में 291 ग्राम पंचायत है. प्रत्येक पंचायत की एक सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इससे जिले की 291 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जुड़ने के साथ ही अध्ययन के बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे. इसमें 225 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलना भी शुरू हो गया है. मात्र 66 सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य बचा है. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहने के बजाय कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से विषयों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराना है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी डिजिटल लाइब्रेरी विकसित कर बच्चों को इंटरनेट, AI तकनीक का उपयोग एवं अन्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी.
कंप्यूटर और इंटरनेट की मिलेगी सुविधा: सरकारी स्कूलों की डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की आधुनिक शिक्षण की जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. वहीं विद्यार्थियों को प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध कराया जा रहा है. बिजली की समस्या को देखते हुए इन डिजिटल लाइब्रेरी को सोलर सिस्टम से संचालित किया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में इन आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, शैक्षणिक वीडियो और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग आसानी से कर सकेंगे.
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