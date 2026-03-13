APAAR ID बनाने में सरकारी स्कूल अव्वल, कोटा में 35% छात्र अब भी वंचित
कोटा के निजी स्कूलों में महज 57 फीसदी विद्यार्थियों की ही अपार आईडी बन पाई है. सरकारी स्कूलों में यह 79 फीसदी तक बन गई.
कोटा: स्कूल में प्रवेश के साथ ही विद्यार्थियों के पूरे एजुकेशन रिकॉर्ड को एक प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक पर रखने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू की थी. इसके लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने का काम शुरू हुआ. इसे लेकर केंद्र सरकार ने डीओआईटी के जरिए सभी स्कूलों में बनवाया जाना था. स्कूल प्रबंधन को ही पूरा काम राजस्थान में करना था, जिसमें निजी और सरकारी स्कूल शामिल हैं.
इसके निर्माण के लिए जनवरी तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोटा जिले के निजी स्कूलों में महज 57 फीसदी आईडी ही विद्यार्थियों की बन पाई है. जबकि सरकारी स्कूलों में यह आईडी 79 फीसदी तक बन गई है. इसमें सरकारी स्कूलों ने बाजी मार ली है. इसी तरह पूरे जिले के डेटा को देखा जाए तो 63.81 फीसदी आईडी अभी तक बन चुकी है.
समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक गोपाल कृष्ण जोशी ने बताया कि कोटा जिले के 2257 स्कूलों में 4 लाख 54 हजार 615 विद्यार्थियों की अपार आईडी बननी है. इनमें से 30 जनवरी की तय समय सीमा तक 2 लाख 79 हजार 170 की ही बन पाई थी. इसकी हर सप्ताह रिपोर्ट सरकार मांग रही है. इसके बाद 10 मार्च तक 2 लाख 90 हजार 75 विद्यार्थियों की आईडी बन पाई है, जो 63.81 फीसदी है. सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो 1100 सरकारी स्कूलों में 1 लाख 36 हजार 519 विद्यार्थियों की आईडी बननी थी.
30 जनवरी तक 1 लाख 2 हजार 982 की ही बन पाई थी, जबकि 10 मार्च तक 79.14 फीसदी 1 लाख 8 हजार 37 की बन पाई है. जिले में निजी स्कूल ज्यादा हैं, जिनमें 1157 स्कूलों में 3 लाख 18 हजार 96 विद्यार्थियों की आईडी बननी है. उनमें से केवल 30 जनवरी तक 1 लाख 76 हजार 188 की बन पाई थी, वहीं 10 मार्च तक 1 लाख 82 हजार 38 की बन पाई है, जो 57.23 फीसदी है.
आधार व जन्म प्रमाण पत्र बना समस्या: जोशी का कहना था कि कोटा जिले में करीब 35 फीसदी से ज्यादा बच्चों की अपार आईडी नहीं बन पाई है, जिनमें निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की संख्या ज्यादा है. हमने काफी प्रयास इसके लिए किए हैं, लेकिन कई बच्चों के आधार मिसमैच की समस्या आ रही है. इसके तहत उनका स्कूल रिकॉर्ड में नाम कुछ और है, जबकि आधार कार्ड कुछ और नाम से बना हुआ है. उनमें कुछ शब्द का भी फर्क है. इस मिसमैचिंग के चलते भी अपार आईडी नहीं बन पा रही है. उनके पैरेंट्स को आधार में करेक्शन के लिए कहा है, जिसमें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
करीब 20 फीसदी बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, क्योंकि उनके जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया था. अब ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की यह आईडी बननी है, इसमें छोटे बच्चों के आधार के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं. इसलिए भी अधिकांश लोग आधार नहीं बनवाते हैं, उन्हें आधार बनाने के लिए कहा है, लेकिन काफी समस्याएं आ रही हैं. हम इन सब मुद्दों को लेकर डीओआईटी के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष भी पेश हुए थे. उन्होंने भी सभी को समन्वय बनाते हुए कार्रवाई के लिए कहा है. जल्द ही अपार आईडी बनाने का काम पूरा किया जाएगा.
'वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी': जोशी का कहना है कि अपार आईडी 12 नंबर का डिजिटल आईडी है. यह आधार कार्ड और स्कूल के रिकॉर्ड से बनेगा, जिसका काम विद्यार्थी के सभी एजुकेशन रिकॉर्ड को संधारित करना है. यह डिजिटल ही काम करेगा, जिसमें अपने आप विद्यार्थी का रिकॉर्ड ऑनलाइन स्कूल के जरिए ही संधारित हो जाएगा.
इसमें सरकारी और निजी सभी स्कूलों का रिकॉर्ड रहेगा. बाद में किसी भी तरह की हेराफेरी उसमें नहीं की जा सकेगी. यह एक तरह से डिजिटल 'एजुकेशन लॉकर' है. जिस तरह से डिजिलॉकर में सभी तरह के दस्तावेज संधारित रहते हैं, उसी तरह से एजुकेशन के दस्तावेज अपार आईडी में संधारित रहेंगे. इसे केंद्र सरकार ने 'वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी' का नाम भी दिया है.
सबसे फिसड्डी सांगोद ब्लॉक: कोटा जिले की बात की जाए तो सबसे पीछे सांगोद ब्लॉक है, जहां के 296 स्कूलों में 35हजार 542 विद्यार्थियों की आईडी बननी थी, उनमें से केवल 21 हजार 828 बनी है. यहां काम 61.41 फीसदी हुआ है. जिले में सबसे आगे खैराबाद ब्लॉक है, यहां के 329 स्कूलों में 51,361 विद्यार्थियों की आईडी बननी थी, जिनमें से 35,498 की बन गई है. यहां काम 69.11 फीसदी हुआ है. निजी स्कूलों की बात की जाए तो सबसे कम सांगोद ब्लॉक में 42 फीसदी ही आईडी बन पाई है. यहां 78 स्कूलों में 16,132 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं. उनमें से 30 जनवरी तक 6718 की बनी थी, जबकि सवा महीने के समय में केवल 65 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है.
10 मार्च तक इस ब्लॉक में 6783 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनी है. निजी स्कूलों में सबसे ज्यादा आगे खैराबाद ब्लॉक है, वहां 138 स्कूलों में 25,991 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, जहां 15,424 विद्यार्थियों की आईडी बन गई है, जो 59.34 फीसदी है. सरकारी विद्यालयों की बात की जाए तो कोटा ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 167 स्कूलों में 38,754 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं. यहां 32092 विद्यार्थियों की अपार आईडी बन गई है, जो 82.81 फीसदी है. सबसे कम लाडपुरा ब्लॉक है, जिसमें 149 स्कूलों में 17,794 विद्यार्थियों की आईडी बननी थी, जिनमें 13015 की बनी है. यहां 73.14 फीसदी काम हुआ है.