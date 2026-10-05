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बिहार में 'खौफनाक जुगाड़' वाला स्कूल, बेंच-डेस्क के सहारे टिकी 191 मासूमों की छत

दरभंगा के स्कूल में टूटे पिलर की जगह बेंच-डेस्क का जुगाड़ ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार में सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल के दावे के बीच दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड स्थित किरतपुर प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था सरकारी वादों के इतर तस्वीर पेश कर रही है. यहां विद्यालय में जर्जर भवन की छत को थामने के लिए टूटे पिलर की जगह बेंच-डेस्क और ईंटों का अस्थायी ‘जुगाड़’ लगाया गया है.

हैरानी की बात यह भी है कि जिस कमरे में बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी कमरे में लकड़ी का जलावन और गोबर के उपले रखे हुए दिखाई दिए. इससे स्कूल के रखरखाव और बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण पर भी सवाल उठ रहे हैं.

स्कूल प्रबंधन कहता है कि नियमानुसार कम से कम छह कमरों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल स्कूल के पास महज दो कमरे हैं. इनमें एक कमरे में कार्यालय चलता है, जबकि दूसरे कमरे में एक साथ कई कक्षाओं का संचालन किया जाता है. एक ही कमरे में कक्षा एक, दो और तीन के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है. जगह के अभाव में अन्य कक्षाएं बरामदे या खुले स्थान में संचालित करनी पड़ती हैं.

बेंच-डेस्क को ही इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वह छत को सहारा देने वाले पिलर जैसा नजर आता है. इसी वजह से विद्यालय की स्थिति को स्थानीय स्तर पर ‘जुगाड़ टेक्नोलॉजी’ का नाम दिया जा रहा है. यह प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई होती है और करीब 191 बच्चे अभी नामांकित हैं, लेकिन कमरों की संख्या महज दो है.

प्रबंधन के मुताबिक भवन की छत से बारिश का पानी टपकता है, जगह-जगह प्लास्टर उखड़ चुका है, बीम और पिलर जर्जर हैं और सरिया तक दिखाई देने लगे हैं. कई हिस्सों से प्लास्टर गिर चुका है. जर्जर भवन के कारण बच्चों के साथ-साथ शिक्षक भी डर के माहौल में पढ़ाने को मजबूर हैं.

जानकारी के अनुसार यह विद्यालय भवन लंबे समय से मरम्मत के अभाव में बदहाल है. बदहाल अवस्था कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं. स्कूल प्रबंधन के अनुसार मजबूरी में उपलब्ध संसाधनों से स्कूल संचालन का काम चलाना पड़ रहा है. स्कूल भवन की हालत सिर्फ एक पिलर तक सीमित नहीं है. यहां कई और समस्याएं मुंह बाए खड़ी है.

टूटे पिलर की बेंच-डेस्क और ईंटों का सहारा (ETV Bharat)

इसी जुगाड़ के सहारे छत के एक हिस्से का भार टिका हुआ है. स्कूल में पढ़ने वाले करीब 191 बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है. सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं और नीचे बैठकर भोजन भी करते हैं. ऐसे में किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

स्कूल का जर्जर भवन बच्चों और शिक्षकों के लिए खतरे का कारण बना हुआ है. हालात इतने खराब है कि स्कूल भवन का एक पिलर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और जो बात इस घटना को और भी भयावह बनाती है वो ये टूटे पिलर को ठीक करने या नया पिलर बनाने के बजाए बेंच-डेस्क और ईंटों को रखकर छत को सहारा दिया गया है.

स्कूल के सहायक शिक्षक पवन कुमार चौधरी के बताया की भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और लंबे समय से है इसी हालत में हैं. उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से लेकर वरीय अधिकारियों तक दी जा चुकी है. ग्रामीण भी कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं. ध्वस्त पिलर की जगह बेंच-डेस्क और ईंटों से अस्थायी सहारा दिया गया है, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है.

"भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और लंबे समय से है इसी हालत में हैं. उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों से लेकर वरीय अधिकारियों तक दी जा चुकी है. ग्रामीण भी कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं."- पवन कुमार चौधरी, सहायक शिक्षक

मीड-डे मील के दौरान भी खतरा (ETV Bharat)

10 शिक्षक और 191 विद्यार्थी

शिक्षक के अनुसार स्कूल में कुल 10 शिक्षक और 191 विद्यार्थी हैं. उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य सहित अन्य कारणों से सभी शिक्षकों की उपस्थिति हर दिन एक जैसी नहीं रहती. वहीं, शिक्षक संजीव कुमार ने बताया कि जगह की कमी के कारण एक कमरे में तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई में परेशानी होती है.

"जगह की कमी के कारण एक कमरे में तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ रहा है, इस कारण से बच्चों की पढ़ाने में काफी परेशानी होती है."- संजीव कुमार, शिक्षक

ग्रामीणों की मांग

वहीं स्थानीय ग्रामीण और अभिभावक दुखी कुमार यादव ने कहा कि भवन निर्माण को लेकर ग्रामीण कई बार आवाज उठा चुके हैं और धरना-प्रदर्शन भी किया गया है.हालात ऐसे हैं कि जर्जर भवन के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से स्कूल भवन का निरीक्षण कर जल्द नया भवन बनाने की मांग की.

हादसे को दावत देता जुगाड़ (ETV Bharat)

"भवन निर्माण को लेकर हम लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं और धरना-प्रदर्शन भी किया गया है. ऐसे भवन में बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर लगता है. प्रशासन से मांग करते हैं कि स्कूल भवन का निरीक्षण कर जल्द नया भवन बनाया जाए."- दुखी कुमार यादव, अभिभावक व स्थानीय ग्रामीण

बच्चों का डर

वहीं पांचवीं कक्षा की छात्रा राधिका कुमारी ने बताया कि शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग खराब होने के कारण हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भवन गिर न जाए. दूसरी कक्षा की छात्रा आरोही कुमारी ने भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की बात कही.

"शिक्षक अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग खराब होने के कारण हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भवन गिर न जाए."- राधिका कुमारी, छात्रा

विधानसभा में भी उठाया गया मामला

स्थानीय स्तर पर यह भी बताया गया है कि स्कूल भवन के जर्जर होने का मामला विधानसभा में भी उठाया गया है, और अब जिला स्तर से भवन को ध्वस्त कर नए निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है. हालांकि स्कूल भवन के पुनर्निर्माण की ठोस समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी का पक्ष

वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने बताया की मामला संज्ञान में है उस स्कूल का नया भवन घोषित है और पूरा खाका बनकर तैयार है. लगभग एक करोड़ चालीस लाख बारह हजार में 6 कमरे बनने है जो जल्द बनकर तैयार हो जायेगा. वैसे जानकारी मिलते ही किरतपुर बीईओ को जांच करने का आदेश दिया गया है.

"मामला संज्ञान में है उस स्कूल का नया भवन घोषित है और पूरा खाका बनकर तैयार है. लगभग एक करोड़ चालीस लाख बारह हजार में 6 कमरे बनने है जो जल्द बनकर तैयार हो जायेगा. वैसे जानकारी मिलते ही किरतपुर बीईओ को जांच करने का आदेश दिया गया है."- विद्यानंद ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी

5 अक्टूबर से दूसरे भवन में शिफ्ट करने का आदेशट

शिक्षा विभाग ने वायरल वीडियो और खबरों के बाद मामले की जांच की और 5 अक्टूबर 2026 से बच्चों की कक्षाओं को पास के 'मध्य विद्यालय गोस्वा' में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. हालांकि सवाल यह है कि जिस भवन को बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वहां बेंच-डेस्क और ईंटों के सहारे छत का भार रोकने की नौबत आखिर क्यों आई? देखना है कि 191 बच्चों के भवन का इंतजार कब खत्म होगा?

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