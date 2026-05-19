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शिक्षकों ने बदली बाड़ेमर के सरकारी स्कूल की सूरत, अपने वेतन से कराई छत एवं दीवारों की मरम्मत

इस भवन की छत और दीवारें लंबे समय से जर्जर थीं. बरसात के दिनों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को हमेशा हादसे की आशंका रहती थी.

Government Senior Secondary School, Swami Ka Gaon
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी का गांव (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी का गांव के शिक्षकों ने अपने वेतन से अंशदान देकर विद्यालय भवन की जर्जर छत एवं कमरों की सूरत बदल दी. इससे विद्यालय पहले की अपेक्षा सुरक्षित, स्वच्छ एवं आकर्षण दिखने लगी है. विद्यार्थियों में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर उत्साह है.

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह महेचा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी का गांव के शिक्षकों ने अनुकरणीय पहल की है. जिले की शिव पंचायत समिति के स्वामी का गांव में सरकारी विद्यालय की जर्जर होती इमारत और अल्प संसाधनों के बावजूद उच्च स्तर पर शिकायत करने के स्थान पर शिक्षकों ने इसकी सूरत बदलने का बीड़ा उठाया. इस भवन की छत और दीवारें लंबे समय से जर्जर थीं. बरसात के दिनों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को हमेशा हादसे की आशंका रहती थी. इसकी वजह से कई बार अध्ययन कार्य भी प्रभावित होता था.

Solar panels installed on the building
इमारत पर लगाई सोलर प्लेट्स (ETV Bharat Barmer)

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पांच लाख रुपए से अधिक खर्च किए: महेचा ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिवार ने स्वयं पहल करने का निर्णय लिया. इस प्रेरणादायी कार्य की शुरुआत शारीरिक शिक्षक भंवर सिंह राठौड़ ने की. उन्होंने विद्यालय के अन्य शिक्षकों और सहयोगियों से चर्चा कर विद्यालय की स्थिति सुधारने का संकल्प लिया. इसके बाद सबने मिलकर अपने वेतन से अंशदान का फैसला किया. विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नरेश गोयल, व्याख्याता लीलाधर गोयल, राम सिंह भाटी, शारीरिक शिक्षक भंवर सिंह राठौड़, अध्यापक मेवाराम, दिलीप सिंह, श्रवण कुमार, ओमराज सिंह, पंचायत सहायक भूपत सिंह तथा मुगे खान मंगलिया सहित विद्यालय परिवार ने करीब 5.50 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर विद्यालय भवन की मरम्मत करवाई.

The School's Gleaming Veranda
स्कूला का चमकता बरामदा (ETV Bharat Barmer)

पौधे भी लगवाए: महेचा ने बताया कि इस राशि से विद्यालय की जर्जर छतों और दीवारों की मरम्मत कराई गई. पूरे विद्यालय परिसर में रंग-रोगन का कार्य भी कराया गया. इससे विद्यालय का वातावरण पूरी तरह बदल गया. अब विद्यालय पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक दिखाई देता है. विद्यालय परिसर में खासी तादाद में पौधारोपण भी करवाया गया है.

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समाज के भविष्य निर्माण की नींव: ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होता, बल्कि समाज के भविष्य निर्माण की नींव होता है. यहां के शिक्षकों ने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेचा ने अन्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं भामाशाहों से अनुरोध है कि वे भी संबंधित विद्यालयों में ऐसी अनुकरणीय पहल करें.

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INITIATIVE BY TEACHERS IN BARMER
PAID FOR REPAIRS OUT OF HIS SALARY
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शिक्षकों की सराहनीय पहल
INITIATIVE BY GOVT SCHOOL TEACHERS

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