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कौन हैं शिक्षिका वंदना? जो बाढ़ के बीच बच्चों को बना रहीं 'फ्लड फाइटर'

कटिहार: नेपाल में बाढ़ की तबाही की खबरों के बीच बिहार के कटिहार जिले में भी गंगा और बरांडी नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंता बढ़ गई है. बरारी विधानसभा क्षेत्र के नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे संवेदनशील समय में प्राथमिक विद्यालय हासिमपुर बालक से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा के साथ आपदा से मुकाबले की तैयारी सिखाई जा रही है.

शिक्षिका वंदना कुमारी की जागरूकता अभियान

स्कूल की शिक्षिका वंदना कुमारी बच्चों को सिर्फ किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रख रही हैं. वह उन्हें बाढ़ जैसी आपदा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए जागरूक कर रही हैं. मॉक ड्रिल के जरिए बचाव, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और प्राथमिक सहायता की जानकारी दी जा रही है.

शिक्षा के साथ आपदा का मुकाबला (ETV Bharat)

मॉक ड्रिल में सिखाए गए बचाव के तरीके

क्लासरूम में पढ़ाई के साथ मैदान में आपदा से लड़ने की तैयारी चल रही है. शिक्षिका ने बच्चों को समझाया कि बाढ़ आने पर घबराने के बजाय सबसे पहले सुरक्षित स्थान की ओर जाना चाहिए. पानी में फंसे व्यक्ति की मदद बिना सोचे-समझे खुद पानी में उतरकर नहीं, बल्कि रस्सी, बांस या अन्य सुरक्षित साधनों से करनी चाहिए.

प्रशिक्षण का असर परिवार तक (ETV Bharat)

नदी किनारे रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा कवच

बरांडी नदी के आसपास रहने वाले कई परिवारों के लिए बाढ़ नई चुनौती नहीं है. स्कूल के कई बच्चे इन्हीं इलाकों से आते हैं. नेपाल की बाढ़ की खबरों से डरे बच्चों को शिक्षिका वंदना पहले से तैयार कर रही हैं. उनका कहना है कि घबराहट के बजाय सावधानी, समझदारी और सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है.

"नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान की खबरों के बाद बच्चे भी डरे हुए हैं. ऐसे में डर को दूर करने और बच्चों को आपदा की स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से ही उन्हें तैयार करना शुरू किया है. बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपदा की स्थिति में घबराहट के बजाय सावधानी, समझदारी और सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है."-वंदना कुमारी, शिक्षिका