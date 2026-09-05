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कौन हैं शिक्षिका वंदना? जो बाढ़ के बीच बच्चों को बना रहीं 'फ्लड फाइटर'

बिहार में बाढ़ के खतरे के बीच कटिहार के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका वंदना 'फ्लड फाइटर' तैयार कर रहीं है. रिपोर्ट मनीष ठाकुर

TEACHER VANDANA
शिक्षिका वंदना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 12:13 PM IST

4 Min Read
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कटिहार: नेपाल में बाढ़ की तबाही की खबरों के बीच बिहार के कटिहार जिले में भी गंगा और बरांडी नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंता बढ़ गई है. बरारी विधानसभा क्षेत्र के नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे संवेदनशील समय में प्राथमिक विद्यालय हासिमपुर बालक से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षा के साथ आपदा से मुकाबले की तैयारी सिखाई जा रही है.

शिक्षिका वंदना कुमारी की जागरूकता अभियान

स्कूल की शिक्षिका वंदना कुमारी बच्चों को सिर्फ किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रख रही हैं. वह उन्हें बाढ़ जैसी आपदा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए जागरूक कर रही हैं. मॉक ड्रिल के जरिए बचाव, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और प्राथमिक सहायता की जानकारी दी जा रही है.

FLOOD IN KATIHAR
शिक्षा के साथ आपदा का मुकाबला (ETV Bharat)

मॉक ड्रिल में सिखाए गए बचाव के तरीके

क्लासरूम में पढ़ाई के साथ मैदान में आपदा से लड़ने की तैयारी चल रही है. शिक्षिका ने बच्चों को समझाया कि बाढ़ आने पर घबराने के बजाय सबसे पहले सुरक्षित स्थान की ओर जाना चाहिए. पानी में फंसे व्यक्ति की मदद बिना सोचे-समझे खुद पानी में उतरकर नहीं, बल्कि रस्सी, बांस या अन्य सुरक्षित साधनों से करनी चाहिए.

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प्रशिक्षण का असर परिवार तक (ETV Bharat)

नदी किनारे रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा कवच

बरांडी नदी के आसपास रहने वाले कई परिवारों के लिए बाढ़ नई चुनौती नहीं है. स्कूल के कई बच्चे इन्हीं इलाकों से आते हैं. नेपाल की बाढ़ की खबरों से डरे बच्चों को शिक्षिका वंदना पहले से तैयार कर रही हैं. उनका कहना है कि घबराहट के बजाय सावधानी, समझदारी और सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है.

"नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान की खबरों के बाद बच्चे भी डरे हुए हैं. ऐसे में डर को दूर करने और बच्चों को आपदा की स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से ही उन्हें तैयार करना शुरू किया है. बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपदा की स्थिति में घबराहट के बजाय सावधानी, समझदारी और सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है."-वंदना कुमारी, शिक्षिका

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बच्चों के लिए सुरक्षा कवच (ETV Bharat)

प्रशिक्षण का असर परिवार तक पहुंचेगा

इस पहल की खास बात यह है कि सीख सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी. बच्चे घर जाकर परिवार और आसपास के लोगों को भी बताएंगे. शिक्षिका बाढ़ सुरक्षा से जुड़े पोस्टर भी बनवा रही हैं, ताकि बच्चे अपनी समझ को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकें.

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मॉक ड्रिल में सिखाए गए बचाव के तरीके (ETV Bharat)

बच्चों ने बताई अपनी सीख

छात्र मोहम्मद युहुद ने कहा कि बाढ़ में सुरक्षित स्थान पर जाना और डूबते व्यक्ति की मदद सुरक्षित साधनों से करनी चाहिए. छात्रा जाहिना प्रवीण ने बताया कि उन्हें बचाव और प्राथमिक सहायता की जानकारी दी जा रही है. गंभीर स्थिति में बड़े लोगों या प्रशिक्षित बचावकर्मियों की मदद लेनी चाहिए.

"बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने और किसी व्यक्ति के डूबने की स्थिति में मदद लेने तथा उपलब्ध सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करने के बारे में बताया जा रहा है. बाढ़ आने पर सबसे पहले ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए."-मोहम्मद युहुद, छात्र

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शिक्षिका वंदना कुमारी (ETV Bharat)

शिक्षक दिवस पर अलग मिसाल

शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर में शिक्षक शिक्षा का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वंदना कुमारी ने पढ़ाई के साथ बच्चों को आपदा से निपटने की तैयारी कराकर अनूठी मिसाल पेश की है. शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित करते हैं.

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आपदा से मुकाबले की तैयारी (ETV Bharat)

हमारे हाथ में तैयारी

बाढ़ का पानी कब बढ़ेगा, यह किसी के नियंत्रण में नहीं, लेकिन पहले से तैयारी जरूर संभव है. हासिमपुर बालक विद्यालय की यह पहल कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जागरूकता का महत्वपूर्ण कदम है. ये बच्चे आने वाले समय के जागरूक और जिम्मेदार ‘फ्लड फाइटर’ बन सकते हैं.

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