सरकारी स्कूल में छात्राओं से अमर्यादित बातें, कांड करके शिक्षक फरार!

सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ अमर्यादित बातें करने का आरोप शिक्षक पर लगा है. मामले की जांच विभाग द्वारा की जा रही है.

government school teacher accused of making inappropriate remarks to girl students in Garhwa
मझिआंव थाना भवन (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 5:50 PM IST

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिला में एक सरकारी शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है. जो गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. शिक्षक क्लास की छोटी-छोटी छात्राओं से अमर्यादित बात कर रहा था. जिसके बाद अभिभावकों ने विद्यालय में जमकर हंगामा किया. इसी बीच आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया है.

जिला के मझिआंव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरबे में एक उत्क्रमित स्कूल की कक्षा 8, 9 एवं 10 के छात्राओं के साथ विद्यालय के शिक्षक दिनेश राम के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है. इस पर नाराज अभिभावकों द्वारा मझिआंव- सुंडीपुर सड़क पर लकड़ी और टायर रखकर लगभग दो घंटे तक सड़क जाम किया गया. सहायक शिक्षक दिनेश राम को निलंबित करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की.

जानकारी देते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (ETV Bharat)

वहीं अविभावकों की नाराजगी और सड़क जाम की खबर मिलते ही थाना प्रभारी ओमप्रकाश तोपों के निर्देश पर एएसआई रणवीर प्रसाद पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे. वहीं बीडीओ कनक के निर्देश पर ग्राम रोजगार सेवक अशोक शर्मा भी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क जाम को हटवाया.

वहीं ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के नाम आवेदन दिया. जिसमें उल्लेख किया कि शिक्षक दिनेश राम द्वारा छात्राओं के साथ अमर्यादित बातें की जाती हैं. साथ ही वंदे मातरम गाने से स्कूल के बच्चों को रोकते हैं. उत्क्रमित उच्च विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि शिक्षक दिनेश राम के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. साथ ही शिक्षक दिनेश राम धर्म के बारे में भी तरह-तरह की बातें कहते हैं. छात्राओं ने ये भी बताया कि शिक्षक के द्वारा एक धर्म को अच्छा कहा जाता है. शिक्षक दिनेश राम यहां तक कहते हैं कि गले में भक्ति संबंधित माला नहीं पहननी चाहिए.

इस मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी संतोष दुबे ने बताया कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हंगामा की जानकारी के बाद वरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सूचना पर पहुंचे. पंचायत मुखिया प्रतिनिधि ललन प्रसाद सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, ग्रामीण व अभिभावक एवं छात्राओं से पूछताछ की.

जिसमें उन्होंने पाया कि विद्यालय के सहायक शिक्षक दिनेश राम के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं. इसके बाद नियम संगत कार्रवाई करते हुए शिक्षक दिनेश राम का वेतन पर रोक लगा दिया गया है. इसके साथ-साथ दिए गए आवेदन के अनुसार एवं वरीय पदाधिकारी के निर्देशन अनुसार जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

